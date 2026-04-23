Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida

Mais tradicional corrida de rua do Espírito Santo, a Dez Milhas Garoto chega à sua 35ª edição em 2026, e já tem data marcada. O evento, que acontecerá no dia 27 de setembro, terá as inscrições abertas a partir do dia 28 de abril, e premiará os atletas em mais de R$ 200 mil reais.
Criada em 1989, a Dez Milhas Garoto é considerada a maior do país na modalidade 10 milhas, e vai premiar os corredores de elite que chegarem ao pódio. Os valores serão de R$ 30 mil, R$ 16 mil e R$ 11 mil, que serão distribuídos para o primeiro, segundo e terceiro colocados respectivamente, nas categorias Atleta Capixaba, Atleta Colaborador e Atleta PCD.
Como novidade, o evento premiará em R$ 10 mil reais o corredor que consiga quebrar o recorde da prova. A atual melhor marca alcançada no masculino é do brasileiro Luis Antônio dos Santos, que completou a prova em 45 minutos e 49 segundos, em 1991, enquanto o melhor desempenho feminino foi alcançado por Delvine Relin, em 2016, que terminou a prova em 54 minutos e 50 segundos.
Além da gratificação, outra novidade para este ano é a conquista do selo da World Athletics, certificação que reconhece o padrão internacional de qualidade, atestando organização, competitividade e atraindo atletas de elite.
Chegar à 35ª edição da Dez Milhas Garoto é um marco que traduz a força e a consistência desse evento ao longo do tempo. A conquista do selo da World Athletics é uma prova desse caminho de evolução contínua, que posiciona a prova em um patamar internacional, sem perder a conexão com o território e com as pessoas que fazem parte dessa história ", afirma Fabiano Marins, Diretor da Fábrica Garoto.
Com percurso já conhecido, que sai de Vitória, na Praia de Camburi e chega em Vila Velha, na Fábrica da Garoto, o evento Dez Milhas Garoto contempla também outros acontecimentos, como a Cachorrida, competição para pets e tutores confirmada em mais um ano, e a também tradicional Garotada, destinada ao público infantil e juvenil, de 6 a 17 anos. Ambas as corridas acontecerão no dia 26 de setembro, enquanto as Dez Milhas serão a atração do dia 27 do mesmo mês.