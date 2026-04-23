Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida





Com percurso já conhecido, que sai de Vitória, na Praia de Camburi e chega em Vila Velha, na Fábrica da Garoto, o evento Dez Milhas Garoto contempla também outros acontecimentos, como a Cachorrida, competição para pets e tutores confirmada em mais um ano, e a também tradicional Garotada, destinada ao público infantil e juvenil, de 6 a 17 anos. Ambas as corridas acontecerão no dia 26 de setembro, enquanto as Dez Milhas serão a atração do dia 27 do mesmo mês.