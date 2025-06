Chocolates e biscoitos

Nestlé vai investir na ampliação da fábrica da Garoto, em Vila Velha

Gigante de alimentos e bebidas anunciou novo ciclo de investimento, que deve chegar a R$ 7 bilhões em todo o Brasil até 2028

Publicado em 20 de junho de 2025 às 12:00

Fábrica da Garoto, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

A fábrica da Garoto, em Vila Velha, no Espírito Santo, vai receber investimentos até 2028 para viabilizar a ampliação da unidade, que vai contar com novas linhas de chocolates, bombons e chocobiscuits (combinação de biscoito com chocolate). >

O anúncio foi feito na última quarta-feira (18) pela Nestlé. A gigante do ramo de alimentos e bebidas afirmou que está entrando em um novo ciclo de investimentos de R$ 7 bilhões em todo o Brasil. E apontou como destaque a expansão da planta industrial no Espírito Santo com tecnologias que sustentam o avanço de marcas conhecidas no mercado, como Caribe e Serenata de Amor.>

Em geral, o novo aporte será direcionado à modernização industrial, inovação em categorias estratégicas, avanços em sustentabilidade e ampliação de capacidades produtivas, acompanhando o forte crescimento da companhia no país.>

“O Brasil se estabeleceu como um dos três mercados mais importantes da Nestlé globalmente e peça central na estratégia de crescimento da Zona Américas. Este novo montante vai contribuir para que a operação brasileira siga como um motor de crescimento da companhia”, afirma Marcelo Melchior, CEO da Nestlé Brasil.>

Em 2023, a Nestlé já havia anunciado investimentos na casa dos R$ 430 milhões na Garoto, para aumentar a capacidade e as linhas de produção.>

No novo ciclo de investimentos, entram ainda no pacote apostas em produtos da divisão de cafés, com expansão da linha Nescafé Dolce Gusto em Montes Claros (MG), e a instalação de nova linha de extração de café solúvel em Araras (SP).>

Na categoria de Nutrição, serão feitos novos aportes na planta de Ituiutaba (MG), com foco na produção de fórmulas infantis ou leites de crescimento, com destaque para as linhas de Ninho, Nestogeno e Nestonutri. Globalmente, a companhia investe 1,7 bilhão de francos suíços por ano em pesquisas e desenvolvimento, incluindo aquelas sobre nutrição materna e infantil.>

O segmento de Petcare também recebe atenção estratégica. Purina, marca da Nestlé para nutrição animal, inicia a operação de sua nova fábrica em Vargeão (SC) em agosto. Com conceito de indústria 4.0, a planta representa investimento de R$ 2,5 bilhões (resultado do ciclo anterior de aportes) e posiciona o Brasil como plataforma exportadora para América Latina, EUA e Europa, especialmente em alimentos úmidos para cães e gatos.>

