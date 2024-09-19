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Parceria

Fábrica do ES firma acordo para ter produção própria de energia

Indústria de chocolates de Vila Velha vai ser abastecida por geração de energia vinda de complexo eólico no Rio Grande do Norte
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

19 set 2024 às 17:25

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 17:25

Parque de energia eólica vai alimentar fábrica da Garoto
Parque de energia eólica do Rio Grande do Norte vai alimentar fábrica em Vila Velha Crédito: Divulgação
Nestlé e Enel Brasil anunciaram nesta quinta-feira (19) a formalização de um acordo para criar três consórcios de autoprodução de energia eólica que vão abastecer cinco fábricas da Nestlé no Brasil, inclusive a Garoto, em Vila Velha, no Espírito Santo
As usinas que vão produzir energia eólica já existem e estão localizadas no complexo Cumaru, no Rio Grande do Norte. As instalações foram construídas e são operadas pela Enel Green Power, divisão de geração renovável do Grupo Enel. Com a parceria, a Nestlé vai ter participações de 40% a 47% nas três usinas.
A energia limpa gerada pelas usinas será responsável por abastecer também as fábricas da Nestlé localizadas nos Estados de São Paulo (nas cidades de São José do Rio Pardo e Ribeirão Preto) e Minas Gerais (nos municípios de Ibiá e Ituiutaba).
Pelo acordo, a Enel Green Power será líder dos consórcios e ficará responsável pela operação dos parques. A operação foi aprovada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e segue para aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Marcelo Melchior, CEO da Nestlé Brasil, afirma que desde a década de 1980 a empresa utiliza energia renovável em suas fábricas, sendo pioneira no uso de biomassa – como a borra de café para gerar vapor. Além disso,  lembra que, desde 2017, todas as fábricas são abastecidas por energia elétrica renovável.

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“Agora, queremos diversificar as fontes de energia verde para avançar na transição energética, em linha com a meta de ser uma empresa NetZero até 2050. A autoprodução também vai proporcionar maior estabilidade nos custos, uma vez que as tarifas tendem a ser mais previsíveis”, explica o CEO da Nestlé Brasil.
A autoprodução é uma das modalidades de contratação de energia elétrica mais procuradas pelos grandes consumidores. Nessa modalidade, ao se tornarem produtores de sua própria energia, indústrias eletrointensivas conseguem incentivos que reduzem os custos finais do insumo, como descontos no uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia e isenção do pagamento de encargos setoriais.
"A união com a Nestlé é uma demonstração da nossa capacidade de ampliar o uso da energia limpa quando unimos esforços em prol de um objetivo sustentável. Compartilhamos o mesmo compromisso de construir um futuro melhor para toda a sociedade. Queremos seguir atuando como um impulsionador da transição energética e da diversificação do uso de fontes renováveis no Brasil, auxiliando nossos clientes nesta jornada de redução de emissões de carbono”, ressalta Antonio Scala, CEO da Enel Brasil.

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