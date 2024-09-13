Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desenvolvimento econômico

ES vai receber R$ 98 bilhões em investimentos até 2028; saiba quais

Instituto Jones dos Santos Neves apresenta estudo que aponta quais são os principais projetos privados e públicos para o Estado nos próximos anos
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

13 set 2024 às 17:13

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 17:13

Navio Maria Quitéria da Petrobras chega ao Espírito Santo
Navio Maria Quitéria da Petrobras chega ao Espírito Santo: investimento avaliado em R$ 25,1 bilhões Crédito: Divulgação/Yinson
Até o ano de 2028, o Espírito Santo vai receber R$ 98 bilhões em investimentos. A estimativa está na Carteira de Investimentos Anunciados e Concluídos 2023-2028, divulgada nesta sexta-feira (13) pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e compreende um total de 1.192 projetos.   
O valor apurado representa quase 50% a mais do que foi apontado no levantamento anterior, 2022-2027, que era de R$ 65 bilhões. Dos R$ 98 bilhões do levantamento, R$ 70,7 bilhões estão em execução, totalizando 559 projetos, e outros R$ 27,1 bilhões figuram em oportunidades, com 633 projetos.
Ao analisar os investimentos divididos por setor, a maior parte será destinada para a indústria (91,7%), sendo 44% para a indústria extrativa, o que representam R$ 43 bilhões, e 37,6% para a construção, um montante de R$ 36,8 bilhões.

Veja Também

Shopee inaugura novos centros logísticos em mais três cidades do ES

Saiba quais são as 20 melhores empresas para se trabalhar no ES

Os principais projetos em execução estão relacionados à exploração e produção de petróleo, com o início da operação da FPSO (navio-plataforma) Maria Quitéria, no Parque das Baleias, no Sul do Estado, avaliado em R$ 25,1 bilhões.
Também entram na lista o projeto da Vale de redução da emissão de poluentes para melhorar a qualidade de ar (R$ 4,6 bilhões) e o plano da Prio em Wahoo, que contempla a perfuração e a conexão entre poços e o navio-plataforma em Presidente Kennedy, estimado em R$ 4,5 bilhões. Os 10 principais projetos representam 49% da carteira.
ES vai receber R$ 98 bilhões em investimentos até 2028; saiba quais
Entre os previstos, predominam projetos na área de infraestrutura, com a construção da ferrovia EF 118 no trecho de Cariacica a Anchieta, sendo estimado em R$ 6 bilhões. Em segundo lugar, está a duplicação da BR 101, que será retomada pela Eco101 (R$ 3,2 bilhões). E ainda há a construção do Porto Central, em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Estado, com valor estimado de R$ 2,3 bilhões.
Confira abaixo os 10 maiores investimentos em execução e os previstos
Para o diretor-presidente do IJSN, Pablo Lira, um destaque da carteira de investimentos 2023-2028 é que, dos projetos levantados, cerca de 70% já estão em execução, percentual considerado alto por ele. Lira frisou também que 68% dos investimentos até 2028 estão direcionados a regiões do interior do Estado.
"O Espírito Santo se consolidou, ao longo desses últimos anos, como um porto seguro para atrair investimentos. É um Estado que proporciona oportunidade de geração de emprego e renda para capixaba, atraindo investimentos nacionais e internacionais"
Pablo Lira - Diretor-presidente do IJSN
O município com maior montante neste levantamento é Presidente Kennedy, com R$ 13,8 bilhões previstos, seguido por Vitória (R$ 9,2 bilhões) e Anchieta (R$ 8,2 bilhões). No ano passado, havia mais cidades da Grande Vitória nas primeiras posições, com Vitória ocupando o topo da lista com R$ 8,3 bilhões, Presidente Kennedy em segundo com R$ 8,1 bilhões e Vila Velha na terceira colocação com R$ 7,4 bilhões. Em geral, neste ano, são 15 municípios com investimentos superior a R$ 1 bilhão.

LEIA MAIS

Fábrica da Cacau Show que pegou fogo será reaberta em Linhares; veja quando

Preço da comida cai, mas gastos com itens de casa crescem na Grande Vitória

Assembleia aprova contratação de crédito para obras em rodovias do ES

Itaúnas: parque vai ganhar mirante, tirolesa e restaurante após concessão

Saiba quais são as 20 melhores empresas para se trabalhar no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo indústria Instituto Jones dos Santos Neves Investimentos Petróleo e gás
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estresse frequente: 3 impactos na saúde do cérebro
Imagem de destaque
Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde
Imagem de destaque
Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados