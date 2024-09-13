Até o ano de 2028, o Espírito Santo vai receber R$ 98 bilhões em investimentos. A estimativa está na Carteira de Investimentos Anunciados e Concluídos 2023-2028, divulgada nesta sexta-feira (13) pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e compreende um total de 1.192 projetos.
O valor apurado representa quase 50% a mais do que foi apontado no levantamento anterior, 2022-2027, que era de R$ 65 bilhões. Dos R$ 98 bilhões do levantamento, R$ 70,7 bilhões estão em execução, totalizando 559 projetos, e outros R$ 27,1 bilhões figuram em oportunidades, com 633 projetos.
Ao analisar os investimentos divididos por setor, a maior parte será destinada para a indústria (91,7%), sendo 44% para a indústria extrativa, o que representam R$ 43 bilhões, e 37,6% para a construção, um montante de R$ 36,8 bilhões.
Os principais projetos em execução estão relacionados à exploração e produção de petróleo, com o início da operação da FPSO (navio-plataforma) Maria Quitéria, no Parque das Baleias, no Sul do Estado, avaliado em R$ 25,1 bilhões.
Também entram na lista o projeto da Vale de redução da emissão de poluentes para melhorar a qualidade de ar (R$ 4,6 bilhões) e o plano da Prio em Wahoo, que contempla a perfuração e a conexão entre poços e o navio-plataforma em Presidente Kennedy, estimado em R$ 4,5 bilhões. Os 10 principais projetos representam 49% da carteira.
ES vai receber R$ 98 bilhões em investimentos até 2028; saiba quais
Entre os previstos, predominam projetos na área de infraestrutura, com a construção da ferrovia EF 118 no trecho de Cariacica a Anchieta, sendo estimado em R$ 6 bilhões. Em segundo lugar, está a duplicação da BR 101, que será retomada pela Eco101 (R$ 3,2 bilhões). E ainda há a construção do Porto Central, em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Estado, com valor estimado de R$ 2,3 bilhões.
Confira abaixo os 10 maiores investimentos em execução e os previstos
Para o diretor-presidente do IJSN, Pablo Lira, um destaque da carteira de investimentos 2023-2028 é que, dos projetos levantados, cerca de 70% já estão em execução, percentual considerado alto por ele. Lira frisou também que 68% dos investimentos até 2028 estão direcionados a regiões do interior do Estado.
"O Espírito Santo se consolidou, ao longo desses últimos anos, como um porto seguro para atrair investimentos. É um Estado que proporciona oportunidade de geração de emprego e renda para capixaba, atraindo investimentos nacionais e internacionais"
O município com maior montante neste levantamento é Presidente Kennedy, com R$ 13,8 bilhões previstos, seguido por Vitória (R$ 9,2 bilhões) e Anchieta (R$ 8,2 bilhões). No ano passado, havia mais cidades da Grande Vitória nas primeiras posições, com Vitória ocupando o topo da lista com R$ 8,3 bilhões, Presidente Kennedy em segundo com R$ 8,1 bilhões e Vila Velha na terceira colocação com R$ 7,4 bilhões. Em geral, neste ano, são 15 municípios com investimentos superior a R$ 1 bilhão.