Navio Maria Quitéria da Petrobras chega ao Espírito Santo: investimento avaliado em R$ 25,1 bilhões Crédito: Divulgação/Yinson

O valor apurado representa quase 50% a mais do que foi apontado no levantamento anterior, 2022-2027, que era de R$ 65 bilhões . Dos R$ 98 bilhões do levantamento, R$ 70,7 bilhões estão em execução, totalizando 559 projetos, e outros R$ 27,1 bilhões figuram em oportunidades, com 633 projetos.

Ao analisar os investimentos divididos por setor, a maior parte será destinada para a indústria (91,7%), sendo 44% para a indústria extrativa, o que representam R$ 43 bilhões, e 37,6% para a construção, um montante de R$ 36,8 bilhões.

Os principais projetos em execução estão relacionados à exploração e produção de petróleo, com o início da operação da FPSO (navio-plataforma) Maria Quitéria, no Parque das Baleias, no Sul do Estado, avaliado em R$ 25,1 bilhões.

Também entram na lista o projeto da Vale de redução da emissão de poluentes para melhorar a qualidade de ar (R$ 4,6 bilhões) e o plano da Prio em Wahoo, que contempla a perfuração e a conexão entre poços e o navio-plataforma em Presidente Kennedy , estimado em R$ 4,5 bilhões. Os 10 principais projetos representam 49% da carteira.

Your browser does not support the audio element. ES vai receber R$ 98 bilhões em investimentos até 2028; saiba quais

Entre os previstos, predominam projetos na área de infraestrutura, com a construção da ferrovia EF 118 no trecho de Cariacica a Anchieta, sendo estimado em R$ 6 bilhões. Em segundo lugar, está a duplicação da BR 101 , que será retomada pela Eco101 (R$ 3,2 bilhões). E ainda há a construção do Porto Central , em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Estado, com valor estimado de R$ 2,3 bilhões.

Confira abaixo os 10 maiores investimentos em execução e os previstos

Para o diretor-presidente do IJSN, Pablo Lira, um destaque da carteira de investimentos 2023-2028 é que, dos projetos levantados, cerca de 70% já estão em execução, percentual considerado alto por ele. Lira frisou também que 68% dos investimentos até 2028 estão direcionados a regiões do interior do Estado.

"O Espírito Santo se consolidou, ao longo desses últimos anos, como um porto seguro para atrair investimentos. É um Estado que proporciona oportunidade de geração de emprego e renda para capixaba, atraindo investimentos nacionais e internacionais" Pablo Lira - Diretor-presidente do IJSN