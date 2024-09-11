Fábrica da Cacau Show que pegou fogo será reaberta em Linhares; veja quando

Fábrica da Cacau Show em Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Divulgação

A reabertura, marcada para 7 de novembro, ainda deve contar com a presença de Alê Costa, fundador da Cacau Show, como informado pela empresa à reportagem de A Gazeta.

O fogo

Imagens de drone mostram dimensão de incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares Crédito: Heber Thomaz

O incêndio, registrado no fim de 2023, pegou trabalhadores e moradores de surpresa por volta das 4h40 da manhã de 7 de novembro. Na ocasião, equipes de Aracruz e de São Mateus foram acionadas para o combate ao fogo, trabalho que ainda contou com suporte de caminhões-pipa da Prefeitura de Linhares e de empresas com brigada de incêndio.

Imagens registradas dentro da fábrica mostraram o desespero de funcionários quando as chamas se alastraram no setor de produção. Nas gravações, é possível ouvir uma pessoa dizer: “O fogo está vindo para cá. Meu Deus! Corre”.

Devido ao incêndio, as vias laterais da BR 101, na altura do bairro Canivete, em direção a Sooretama , precisaram ser interditadas e o trânsito precisou ser desviado na região.

A fábrica atingida tinha dois anos e recebeu investimento total de R$ 600 milhões no período. Ao todo, cerca de 500 funcionários trabalham na unidade. A instalação de Linhares é a segunda fábrica da Cacau Show no Brasil, que tem, ao todo, três zonas de produção.