Após um ano fechada por conta de um incêndio que destruiu cerca de 40% de sua estrutura, a fábrica da Cacau Show, em Linhares, será reaberta em novembro. Com a reinauguração dos setores fechados na Região Norte do Espírito Santo, a operação voltará de forma integral na fábrica, que responde por 19% de toda a produção da marca.
A reabertura, marcada para 7 de novembro, ainda deve contar com a presença de Alê Costa, fundador da Cacau Show, como informado pela empresa à reportagem de A Gazeta.
O fogo
O incêndio, registrado no fim de 2023, pegou trabalhadores e moradores de surpresa por volta das 4h40 da manhã de 7 de novembro. Na ocasião, equipes de Aracruz e de São Mateus foram acionadas para o combate ao fogo, trabalho que ainda contou com suporte de caminhões-pipa da Prefeitura de Linhares e de empresas com brigada de incêndio.
Imagens registradas dentro da fábrica mostraram o desespero de funcionários quando as chamas se alastraram no setor de produção. Nas gravações, é possível ouvir uma pessoa dizer: “O fogo está vindo para cá. Meu Deus! Corre”.
Devido ao incêndio, as vias laterais da BR 101, na altura do bairro Canivete, em direção a Sooretama, precisaram ser interditadas e o trânsito precisou ser desviado na região.
A fábrica atingida tinha dois anos e recebeu investimento total de R$ 600 milhões no período. Ao todo, cerca de 500 funcionários trabalham na unidade. A instalação de Linhares é a segunda fábrica da Cacau Show no Brasil, que tem, ao todo, três zonas de produção.
Fábrica da Cacau Show que pegou fogo será reaberta em Linhares; veja quando