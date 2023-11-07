O que se sabe sobre o incêndio que atingiu fábrica da Cacau Show em Linhares

Trabalhadores da Cacau Show e moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram surpreendidos com o incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica da empresa na manhã desta terça-feira (7). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h40 e às 18h as chamas ainda eram combatidas pelos militares.
Foram acionadas equipes de Aracruz, São Mateus e outras unidades para a ocorrência, tendo ainda apoio de caminhões-pipa da Prefeitura de Linhares e de empresas com brigada de incêndio. Segundo a corporação, o fogo atingiu a parte de produção.
- DESESPERO DE FUNCIONÁRIOS | Imagens registradas dentro da fábrica da Cacau Show mostram o desespero de funcionários quando as chamas se alastraram no setor de produção na madrugada desta terça-feira (7). Nas gravações é possível ouvir uma pessoa dizer: “O fogo está vindo para cá. Meu Deus! Corre”.
- BR 101 INTERDITADA | Devido ao incêndio, as vias laterais da BR 101, na altura do bairro Canivete, em direção a Sooretama, precisaram ser interditadas na manhã desta terça-feira. Segundo a Eco101, o tráfego de veículos foi desviado totalmente para a pista central.
- PRESIDENTE DA CACAU SHOW LAMENTOU DESTRUIÇÃO | Ainda durante a manhã, o presidente da Cacau Show, Alexandre Tadeu da Costa, publicou um vídeo se posicionando sobre o assunto e reforçando que nenhum funcionário foi ferido pelo fogo. "Não conseguimos dizer, mas é de grande impacto", disse.
- PREFEITO E GOVERNADOR TAMBÉM SE MANIFESTARAM | O prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, classificou o incêndio como um "triste incidente". Nas redes sociais, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, valorizou o fato de nenhum óbito ter sido causado pela ocorrência.
- INVESTIMENTO DE R$ 600 MILHÕES | A fábrica atingida tinha dois anos e recebeu investimento total de R$ 600 milhões nesse período. Ao todo, cerca de 500 funcionários trabalham na unidade. A instalação de Linhares é a segunda fábrica da Cacau Show no Brasil.
- SISTEMA DE COMANDO EM OPERAÇÕES INSTALADO | Para coordenar e gerenciar as ações de resposta de forma integrada, o Corpo de Bombeiros Militar instalou um Sistema de Comando em Operações (SCO) no pátio da empresa, onde os militares estão montando estratégias de combate às chamas.
- "CONTROLADO E CONFINADO" | Em entrevista para o Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, informou que no fim da manhã desta terça-feira o fogo já estava controlado, com poucas chamas e fumaça. "Nós temos ainda focos de incêndio, dentro da faixa, ele está controlado, está confinado, ele não está mais comprometendo (toda a área)”, disse.
- 40% DA ÁREA DA FÁBRICA DESTRUÍDA | Em entrevista à repórter Ariele Rui, da TV Gazeta Norte, na tarde desta terça-feira, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, informou que cerca de 21 mil m² — o equivalente a 40% — da área da fábrica de chocolates foi destruída pelo incêndio.
Imagens mostram estrago causado pelo fogo em fábrica da Cacau Show
- 90 FUNCIONÁRIOS | Ainda de acordo com o coronel Alexandre Cerqueira, aproximadamente 90 funcionários da fábrica de chocolates estavam no local na hora do incêndio.
- ATUAÇÃO DE QUASE 50 MILITARES | De acordo com o último boletim divulgado às 18h desta terça-feira pela assessoria do Corpo de Bombeiros Militar, até o momento, 47 militares atuaram diretamente do combate ao incêndio.
- ÁREAS PRESERVADAS | Segundo a coluna divulgada por Abdo Filho no início da noite desta terça-feira, apesar do incêndio, grande parte das linhas de produção de biscoitos e de massa para chocolate foram preservadas.
- PRAZO PARA PERÍCIA | Segundo o coronel Alexandre Cerqueira, será necessário esperar o resfriamento do ambiente interno da fábrica para que uma perícia possa ser iniciada. O prazo será de 20 dias, podendo ser prorrogado.
- MAIS DE 12 HORAS | De acordo com o boletim mais recente, divulgado às 18h pela assessoria do Corpo de Bombeiros Militar, as chamas seguem em fase de combate, visto a existência de muito material inflamável no local. Com isso, o incêndio já dura mais de 12 horas.