Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prejuízo

O que se sabe sobre o incêndio que atingiu fábrica da Cacau Show em Linhares

Chamas começaram pouco antes das 5h da madrugada desta terça-feira (7) e o combate dos bombeiros se mantém; cerca de 40% da área foi consumida pelo fogo
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

07 nov 2023 às 19:24

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 19:24

Trabalhadores da Cacau Show e moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram surpreendidos com o incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica da empresa na manhã desta terça-feira (7). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h40 e às 18h as chamas ainda eram combatidas pelos militares.
Foram acionadas equipes de Aracruz, São Mateus e outras unidades para a ocorrência, tendo ainda apoio de caminhões-pipa da Prefeitura de Linhares e de empresas com brigada de incêndio. Segundo a corporação, o fogo atingiu a parte de produção.
  • DESESPERO DE FUNCIONÁRIOS | Imagens registradas dentro da fábrica da Cacau Show mostram o desespero de funcionários quando as chamas se alastraram no setor de produção na madrugada desta terça-feira (7). Nas gravações é possível ouvir uma pessoa dizer: “O fogo está vindo para cá. Meu Deus! Corre”.
  • BR 101 INTERDITADA | Devido ao incêndio, as vias laterais da BR 101, na altura do bairro Canivete, em direção a Sooretama, precisaram ser interditadas na manhã desta terça-feira. Segundo a Eco101, o tráfego de veículos foi desviado totalmente para a pista central. 
  • PRESIDENTE DA CACAU SHOW LAMENTOU DESTRUIÇÃO | Ainda durante a manhã, o presidente da Cacau Show, Alexandre Tadeu da Costa, publicou um vídeo se posicionando sobre o assunto e reforçando que nenhum funcionário foi ferido pelo fogo. "Não conseguimos dizer, mas é de grande impacto", disse. 
  • PREFEITO E GOVERNADOR TAMBÉM SE MANIFESTARAM | O prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, classificou o incêndio como um "triste incidente". Nas redes sociais, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, valorizou o fato de nenhum óbito ter sido causado pela ocorrência.
  • INVESTIMENTO DE R$ 600 MILHÕES | A fábrica atingida tinha dois anos e recebeu investimento total de R$ 600 milhões nesse período. Ao todo, cerca de 500 funcionários trabalham na unidade. A instalação de Linhares é a segunda fábrica da Cacau Show no Brasil.
  • SISTEMA DE COMANDO EM OPERAÇÕES INSTALADO | Para coordenar e gerenciar as ações de resposta de forma integrada, o Corpo de Bombeiros Militar instalou um Sistema de Comando em Operações (SCO) no pátio da empresa, onde os militares estão montando estratégias de combate às chamas.
  • "CONTROLADO E CONFINADO" | Em entrevista para o Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, informou que no fim da manhã desta terça-feira o fogo já estava controlado, com poucas chamas e fumaça. "Nós temos ainda focos de incêndio, dentro da faixa, ele está controlado, está confinado, ele não está mais comprometendo (toda a área)”, disse.
  • 40% DA ÁREA DA FÁBRICA DESTRUÍDA | Em entrevista à repórter Ariele Rui, da TV Gazeta Norte, na tarde desta terça-feira, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, informou que cerca de 21 mil m² — o equivalente a 40% — da área da fábrica de chocolates foi destruída pelo incêndio.

Imagens mostram estrago causado pelo fogo em fábrica da Cacau Show

  • 90 FUNCIONÁRIOS | Ainda de acordo com o coronel Alexandre Cerqueira, aproximadamente 90 funcionários da fábrica de chocolates estavam no local na hora do incêndio.
  • ATUAÇÃO DE QUASE 50 MILITARES | De acordo com o último boletim divulgado às 18h desta terça-feira pela assessoria do Corpo de Bombeiros Militar, até o momento, 47 militares atuaram diretamente do combate ao incêndio.
  • PRAZO PARA PERÍCIA | Segundo o coronel Alexandre Cerqueira, será necessário esperar o resfriamento do ambiente interno da fábrica para que uma perícia possa ser iniciada. O prazo será de 20 dias, podendo ser prorrogado.
  • MAIS DE 12 HORAS | De acordo com o boletim mais recente, divulgado às 18h pela assessoria do Corpo de Bombeiros Militar, as chamas seguem em fase de combate, visto a existência de muito material inflamável no local. Com isso, o incêndio já dura mais de 12 horas. 

LEIA MAIS SOBRE O INCÊNDIO NA FÁBRICA DA CACAU SHOW

Incêndio na Cacau Show: combate ao fogo não tem hora para acabar em Linhares

Como era a fábrica da Cacau Show antes de incêndio; veja vídeo

90 funcionários trabalhavam quando incêndio começou na fábrica da Cacau Show

Incêndio na Cacau Show: 40% da área da fábrica foi destruída pelas chamas

"Causa incerteza", diz terceirizado da fábrica Cacau Show que pegou fogo no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça 5 tipos de maquiagens com ótima qualidade e custo-benefício
Imagem de destaque
Entenda como comer mais frutas e vegetais pode melhorar a qualidade do sono
Imagem de destaque
Esgoto da Serra: empresários da construção civil vão se reunir com o governador

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados