90 funcionários trabalhavam quando incêndio começou na fábrica da Cacau Show

Aproximadamente 90 funcionários da fábrica de chocolates da Cacau Show estavam no local na hora do incêndio de grandes proporções que atingiu a empresa na manhã desta terça-feira (7) em Linhares, no Norte do Estado. A informação é do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira. Apesar do estrago, as chamas não causaram nenhum óbito. Uma pessoa teve ferimentos leves no rosto.
Ao todo, cerca de 500 funcionários trabalham na unidade. Segundo o comandante-geral, o equivalente a 40% da área da fábrica foi destruída e será preciso esperar o resfriamento do ambiente interno da fábrica para que uma perícia possa ser iniciada.
Aproximadamente 50 militares, contando equipes de Linhares, Aracruz e São Mateus, continuam no combate às chamas na tarde desta terça-feira.