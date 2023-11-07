'Vamos reconstruir', diz presidente da Cacau Show em visita a fábrica no ES

O fundador da Cacau Show, Alê Costa, está no Espírito Santo para acompanhar os trabalhos dos bombeiros para conter as chamas que se alastraram pela fábrica de chocolates em Linhares , no Norte do Estado, desde a madrugada desta terça-feira (7). Em visita ao local, ele disse ter o “coração tranquilo” por nenhum funcionário ter se ferido e afirmou que a meta, agora, é reconstruir.

“Assim que soube (do incêndio), vim para cá com nossa equipe. E apesar da grande tristeza que a gente está sentindo de ver um sonho assim, pegando fogo, a gente tá (sic) muito feliz, com o coração muito tranquilo, de saber que nenhum dos nossos colaboradores teve nenhum problema grave, estamos todos protegidos. Todos tristes, mas protegidos. O que está indo embora aqui é o material, que a gente vai reconstruir”, declarou em vídeo publicado nas redes sociais.

Ele frisou que a unidade de Linhares é uma das três fábricas da marca e representa 19% da produção no país, que será remanejada para outras unidades, a fim de minimizar os impactos.

“A gente deve ter um impacto de 10% na nossa produção, que a gente certamente vai organizar as outras duas fábricas para dar conta dessas delícias que a gente fabrica. Então, pessoas seguras, o material se foi, a gente vai reconstruir.”

Nesta manhã, a presidente do Sindicato da Indústria de Produtos de Cacau e Balas, Doces e Conservas Alimentícias do Estado (Sindicacau-ES), Maíra Welerson, havia adiantado que não se falava em fechamento da empresa

“Alexandre (Costa, o presidente da Cacau Show) já tomou ciência de como estão os funcionários, não tem nenhum ferido, nenhuma vida foi perdida. Nesse momento o plano é dimensionar o que aconteceu. Não se fala em fechar fábrica. Estão dimensionando o tamanho do impacto do acidente para poder saber o tempo de retomada. Não se fala em demissão, nada do tipo.”

Ainda de acordo com a presidente da entidade, representantes da Prefeitura de Linhares e da Cacau Show estão se disponibilizando para tranquilizar os funcionários quanto ao futuro das operações.