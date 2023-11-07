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Após incêndio

'Vamos reconstruir', diz presidente da Cacau Show em visita a fábrica no ES

Alê Costa está em Linhares para acompanhar os trabalhos dos bombeiros na fábrica que pegou fogo na madrugada desta terça-feira (7)
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

07 nov 2023 às 15:48

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 15:48

O fundador da Cacau Show, Alê Costa, está no Espírito Santo para acompanhar os trabalhos dos bombeiros para conter as chamas que se alastraram pela fábrica de chocolates em Linhares, no Norte do Estado, desde a madrugada desta terça-feira (7). Em visita ao local, ele disse ter o “coração tranquilo” por nenhum funcionário ter se ferido e afirmou que a meta, agora, é reconstruir.
“Assim que soube (do incêndio), vim para cá com nossa equipe. E apesar da grande tristeza que a gente está sentindo de ver um sonho assim, pegando fogo, a gente tá (sic) muito feliz, com o coração muito tranquilo, de saber que nenhum dos nossos colaboradores teve nenhum problema grave, estamos todos protegidos. Todos tristes, mas protegidos. O que está indo embora aqui é o material, que a gente vai reconstruir”, declarou em vídeo publicado nas redes sociais.
Ele frisou que a unidade de Linhares é uma das três fábricas da marca e representa 19% da produção no país, que será remanejada para outras unidades, a fim de minimizar os impactos.
“A gente deve ter um impacto de 10% na nossa produção, que a gente certamente vai organizar as outras duas fábricas para dar conta dessas delícias que a gente fabrica. Então, pessoas seguras, o material se foi, a gente vai reconstruir.”
Nesta manhã, a presidente do Sindicato da Indústria de Produtos de Cacau e Balas, Doces e Conservas Alimentícias do Estado (Sindicacau-ES), Maíra Welerson, havia adiantado que não se falava em fechamento da empresa.
“Alexandre (Costa, o presidente da Cacau Show) já tomou ciência de como estão os funcionários, não tem nenhum ferido, nenhuma vida foi perdida. Nesse momento o plano é dimensionar o que aconteceu. Não se fala em fechar fábrica. Estão dimensionando o tamanho do impacto do acidente para poder saber o tempo de retomada. Não se fala em demissão, nada do tipo.”
Ainda de acordo com a presidente da entidade, representantes da Prefeitura de Linhares e da Cacau Show estão se disponibilizando para tranquilizar os funcionários quanto ao futuro das operações.
Segundo o Relatório de Sustentabilidade 2022 do grupo, a planta industrial no Norte capixaba, anunciada no final de 2021, conta com 173 mil m², sendo 55 mil m² de área construída. A unidade é responsável pela fabricação da massa de chocolate, trufas, tabletes e biscoitos.

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