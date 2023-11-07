Cacau Show: 'Não se fala em fechamento da fábrica', diz Sindicacau

O incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica da Cacau Show em Linhares nesta terça-feira (7) não deve ser o fim da produção da marca no Espírito Santo. Segundo a presidente do Sindicato da Indústria de Produtos de Cacau e Balas, Doces e Conservas Alimentícias do Estado (Sindicacau-ES), Maíra Welerson, não se fala em fechamento da empresa.
“Alexandre (Costa, o presidente da Cacau Show) já tomou ciência de como estão os funcionários, não tem nenhum ferido, nenhuma vida foi perdida. Nesse momento o plano é dimensionar o que aconteceu. Não se fala em fechar fábrica. Estão dimensionando o tamanho do impacto do acidente para poder saber o tempo de retomada. Não se fala em demissão, nada do tipo.”
Ainda de acordo com a presidente da entidade, representantes da Prefeitura de Linhares e da Cacau Show estão se disponibilizando para tranquilizar os funcionários quanto ao futuro das operações.
A equipe de comunicação da Cacau Show informou, no final desta manhã, que representantes da empresa estão no local acompanhando o andamento da situação.
A reportagem também tenta contato com o Sindicato dos Trabalhadores em Alimentação e Afins do Espírito Santo (Sindialimentação-ES).
Em comunicado oficial divulgado nesta terça (7), a Cacau Show informou que a fábrica de Linhares responde por 19% da produção da marca, que conta com outras duas unidades industriais no país. A companhia disse ainda que está reorganizando a sua cadeia de fornecimento "para que não haja qualquer impacto de produção".
A empresa de chocolates reforçou que acompanha o episódio de perto, com “muita tristeza”. Acrescentou que nenhum funcionário sofreu ferimentos graves e que todos os trabalhadores deixaram o local em segurança. "Estamos monitorando junto às autoridades locais o controle do incêndio e próximos passos a seguir.”
Segundo o Relatório de Sustentabilidade 2022 do grupo, a planta industrial no Norte capixaba, anunciada no final de 2021, conta com 173 mil m², sendo 55 mil m² de área construída. Ainda conforme o documento, a unidade é responsável pela fabricação da massa de chocolate, trufas, tabletes e biscoitos.