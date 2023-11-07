Cacau Show: 'Não se fala em fechamento da fábrica', diz Sindicacau

incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica da Cacau Show em Linhares nesta terça-feira (7) não deve ser o fim da produção da marca no Espírito Santo. Segundo a presidente do Sindicato da Indústria de Produtos de Cacau e Balas, Doces e Conservas Alimentícias do Estado (Sindicacau-ES), Maíra Welerson, não se fala em fechamento da empresa.

Alexandre (Costa, o presidente da Cacau Show) já tomou ciência de como estão os funcionários , não tem nenhum ferido, nenhuma vida foi perdida. Nesse momento o plano é dimensionar o que aconteceu. Não se fala em fechar fábrica. Estão dimensionando o tamanho do impacto do acidente para poder saber o tempo de retomada. Não se fala em demissão, nada do tipo.”

Ainda de acordo com a presidente da entidade, representantes da Prefeitura de Linhares e da Cacau Show estão se disponibilizando para tranquilizar os funcionários quanto ao futuro das operações.

A equipe de comunicação da Cacau Show informou, no final desta manhã, que representantes da empresa estão no local acompanhando o andamento da situação.

A reportagem também tenta contato com o Sindicato dos Trabalhadores em Alimentação e Afins do Espírito Santo (Sindialimentação-ES).

Incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares Crédito: Foto Leitor

Em comunicado oficial divulgado nesta terça (7), a Cacau Show informou que a fábrica de Linhares responde por 19% da produção da marca , que conta com outras duas unidades industriais no país. A companhia disse ainda que está reorganizando a sua cadeia de fornecimento "para que não haja qualquer impacto de produção".

A empresa de chocolates reforçou que acompanha o episódio de perto, com “muita tristeza”. Acrescentou que nenhum funcionário sofreu ferimentos graves e que todos os trabalhadores deixaram o local em segurança. "Estamos monitorando junto às autoridades locais o controle do incêndio e próximos passos a seguir.”