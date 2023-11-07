BR 101 em Linhares tem interdição devido a incêndio na Cacau Show

As vias laterais da BR 101, na altura do bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, estão interditadas devido ao grande incêndio que atinge a fábrica da Cacau Show, nas proximidades da rodovia. Segundo a Eco101, o tráfego de veículos foi desviado totalmente para a pista central. O trecho interditado é o que segue em direção a Sooretama.
O Corpo de Bombeiros continua os trabalhos para o combate às chamas, com o objetivo que não cheguem às áreas no entorno e também que não atinja cilindros de gás, para não ocorrerem explosões. No local ainda há a fumaça densa de cor escurecida.
Há equipes de Bombeiros de São Mateus e de Aracruz reforçando a ação, enquanto uma equipe de São Gabriel da Palha também segue para o reforço. Caminhões pipa disponibilizados pela prefeitura e por uma empresa auxiliam.