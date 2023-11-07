Em Linhares

Bombeiros trabalham para evitar explosão em incêndio na Cacau Show

Segundo capitão Daniel, do Corpo de Bombeiros, se as chamas chegarem aos cilindros de gás haveriao risco de ocorrer explosão. Militares atuam para controlar o fogo
Vinícius Lodi

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 10:11

Imagens de drone mostram dimensão de incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares Crédito: Heber Thomaz
Equipes do Corpo de Bombeiros atuam para combater o grande incêndio na fábrica da Cacau Show, na manhã desta terça-feira (7), no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, e evitar que as chamas cheguem aos cilindros de gás e causem explosões. Segundo o capitão Daniel, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, está sendo feito o controle do risco.
A atuação da corporação conta com o apoio de equipes que se deslocaram de Aracruz, São Mateus e São Gabriel da Palha, além de caminhões pipa disponibilizados pela prefeitura e por empresas da região que possuem brigadas de incêndio. “Se o incêndio chegar a um cilindro de gás, há chance de explosão, mas isso a gente está controlando aqui”, disse o bombeiro, que trabalha no local.
Segundo o capitão Daniel, o incêndio está confinado em determinada área da empresa. “A carga de incêndio é bastante elevada, são vários materiais que tem ali para produção, o produto final da empresa, e a gente está em fase de total resfriamento, então é necessário bastante água e bastante efetivo logístico para isso”, comentou.
O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, está em deslocamento para acompanhar, pessoalmente, o trabalho de combate ao incêndio.

O que diz a Cacau Show | Nota na íntegra

A Cacau Show informa que, desde as primeiras horas da manhã, um incêndio ocorre em nossa fábrica de Linhares - ES. Com muita tristeza estamos acompanhando o caso de perto. Por ora, felizmente, informamos que nenhum dos nossos colaboradores sofreu ferimentos graves e deixaram o local em segurança. Estamos monitorando junto às autoridades locais o controle do incêndio e próximos passos a seguir. A Cacau Show possui três fábricas e a planta de Linhares representa 19% de toda a produção da nossa marca. Estamos reorganizando nossa cadeia de Supply Chain para que não haja qualquer impacto de produção. Assim que tivermos mais informações sobre o caso atualizaremos nosso comunicado.

