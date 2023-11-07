'Grande impacto', diz presidente da Cacau Show sobre incêndio em Linhares

"A gente foi surpreendido agora há pouco com a ligação lá de Linhares, de que a nossa fábrica está pegando fogo neste momento, um incêndio, realmente, de grandes proporções. A gente não consegue ainda dizer, mas, certamente, é de grande impacto. Então estou passando essa mensagem para vocês, primeiro para tranquilizar a todos. Ninguém teve nenhum problema de saúde, ninguém ficou ferido, isso é o que mais importa", declarou.