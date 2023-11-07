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Incêndio

Fábrica em Linhares responde por 19% da produção da Cacau Show

Empresa de chocolates reforçou que acompanha o incêndio de perto, com “muita tristeza”, e que trabalha na reorganização da cadeia de fornecimento; saiba mais
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

07 nov 2023 às 10:36

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 10:36

A fábrica da Cacau Show atingida por um incêndio de grandes proporções em Linhares, ainda na madrugada desta terça-feira (7), responde por 19% da produção da marca, que conta com outras duas unidades industriais no país. A informação foi confirmada pela empresa, em comunicado oficial.
Em 2022, a produção total de chocolates da empresa alcançou 27,4 mil toneladas. Com base nesse volume, a produção capixaba representou em média 5,2 mil toneladas. Ainda não há dados sobre a produção de 2023.
Em nota, a companhia informou que diante do acidente está reorganizando a sua cadeia de fornecimento "para que não haja qualquer impacto de produção".
A empresa de chocolates reforçou que acompanha o episódio de perto, com “muita tristeza”. Acrescentou que nenhum dos funcionários sofreu ferimentos graves e que todos deixaram o local em segurança. "Estamos monitorando junto às autoridades locais o controle do incêndio e próximos passos a seguir.”

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Segundo o Relatório de Sustentabilidade 2022 do grupo, a planta industrial no Norte capixaba, anunciada no final de 2021, conta com 173 mil m², sendo 55 mil m² de área construída. Ainda conforme o documento, a unidade é responsável pela fabricação da massa de chocolate, trufas, tabletes e biscoitos.
O documento explica que a decisão da Cacau Show em ter uma unidade em Linhares foi para aproveitar a proximidade com a Fazenda Dedo de Deus, pertencente ao grupo há mais de dez anos. O local é um dos responsáveis por fornecer matéria-prima para a produção.
“A decisão de compra dessa nova unidade também se baseou no fato de estarmos mais próximos dos principais fornecedores de cacau no Brasil (em especial nos estados de Espírito Santo e Bahia) e, ainda, em um importante aspecto social, de manutenção de 130 empregos da antiga operação que era desenvolvida naquela planta industrial, além da geração de mais 105 novos empregos.”
Imagens de drone mostram dimensão de incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares
Imagens de drone mostram dimensão de incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares Crédito: Heber Thomaz

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