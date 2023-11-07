Fábrica em Linhares responde por 19% da produção da Cacau Show

A fábrica da Cacau Show atingida por um incêndio de grandes proporções em Linhares, ainda na madrugada desta terça-feira (7), responde por 19% da produção da marca, que conta com outras duas unidades industriais no país. A informação foi confirmada pela empresa, em comunicado oficial.

Em 2022, a produção total de chocolates da empresa alcançou 27,4 mil toneladas . Com base nesse volume, a produção capixaba representou em média 5,2 mil toneladas. Ainda não há dados sobre a produção de 2023.

Em nota, a companhia informou que diante do acidente está reorganizando a sua cadeia de fornecimento "para que não haja qualquer impacto de produção".

A empresa de chocolates reforçou que acompanha o episódio de perto, com “muita tristeza”. Acrescentou que nenhum dos funcionários sofreu ferimentos graves e que todos deixaram o local em segurança. "Estamos monitorando junto às autoridades locais o controle do incêndio e próximos passos a seguir.”

Segundo o Relatório de Sustentabilidade 2022 do grupo, a planta industrial no Norte capixaba, anunciada no final de 2021, conta com 173 mil m², sendo 55 mil m² de área construída. Ainda conforme o documento, a unidade é responsável pela fabricação da massa de chocolate, trufas, tabletes e biscoitos.

O documento explica que a decisão da Cacau Show em ter uma unidade em Linhares foi para aproveitar a proximidade com a Fazenda Dedo de Deus, pertencente ao grupo há mais de dez anos. O local é um dos responsáveis por fornecer matéria-prima para a produção.

“A decisão de compra dessa nova unidade também se baseou no fato de estarmos mais próximos dos principais fornecedores de cacau no Brasil (em especial nos estados de Espírito Santo e Bahia) e, ainda, em um importante aspecto social, de manutenção de 130 empregos da antiga operação que era desenvolvida naquela planta industrial, além da geração de mais 105 novos empregos.”