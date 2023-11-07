Bombeiros sobre fogo na fábrica da Cacau Show: 'Controlado e confinado'

Os trabalhos de combate às chamas continuam, principalmente na área de produção, onde há ainda focos ativos. Atuam 43 militares do Corpo de Bombeiros, contando equipes de Linhares, Aracruz, São Mateus, São Gabriel da Palha, Serra e Vitória, com o apoio de brigadistas de empresas da região e o auxílio de carros-pipa da prefeitura. O reforço militar ocorre no decorrer do dia e foi instalado um Sistema de Comando de Operação no local, para coordenar e gerenciar as ações de resposta.

“Como a gente pode ver agora, está controlado, tem pouca chama, pouca fumaça, nós temos ainda focos de incêndio, dentro da faixa, ele está controlado, está confinado, ele não está mais comprometendo (toda a área)”, disse o coronel Alexandre Cerqueira, comandante-geral do Corpo de Bombeiros.

O coronel Cerqueira afirmou que manteve contato com o proprietário da empresa durante a manhã desta terça-feira. Além de combater as chamas, a ação também tem o cuidado de preservar equipamentos de produção.

“Eu estava conversando com o proprietário da empresa e agora nós conseguimos preservar várias máquinas e equipamentos importantíssimos que ele disse, a gente está fazendo isso lá dentro, para preservar o que na opinião dele é o equipamento mais importante da empresa”, comentou Cerqueira.

Conforme apuração da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, haviam 90 funcionários na empresa na hora que começou o incêndio. Cerqueira informou que uma pessoa sofreu leve queimaduras no rosto, mas está bem e retornou ao local para ajudar nos trabalhos.

Vídeos de dentro da indústria mostram o momento de desespero de funcionários. “O fogo está vindo para cá. Meu Deus. Corre”, disse uma pessoa.