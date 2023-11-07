Vídeo mostra fogo dentro da fábrica da Cacau Show e medo de funcionários

Imagens registradas dentro da fábrica da Cacau Show, atingida por um incêndio no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, mostram o desespero de funcionários quando as chamas se alastraram no setor de produção na madrugada desta terça-feira (7). Os vídeos foram bastante compartilhados em redes sociais e por aplicativos de mensagens.
Nas gravações é possível ouvir uma pessoa dizer: “O fogo está vindo para cá. Meu Deus. Corre”. Após os registros, as chamas atingiram boa parte da indústria e chegaram perto de um depósito e de uma área onde há cilindros de gás. Ainda não se sabe como tudo começou. Não há relato de pessoas feridas gravemente, segundo o Corpo de Bombeiros.
Atuam equipes dos Bombeiros de Linhares, São Mateus, Aracruz e São Gabriel da Palha para a extinção do incêndio. Há ainda o apoio de caminhões pipa disponibilizados pela prefeitura e também por empresas da região que possuem brigadas de incêndio. As chamas estão sendo controladas e confinadas, segundo o capitão Daniel, do batalhão da corporação em Linhares.