Vídeo mostra fogo dentro da fábrica da Cacau Show e medo de funcionários

Atuam equipes dos Bombeiros de Linhares, São Mateus, Aracruz e São Gabriel da Palha para a extinção do incêndio. Há ainda o apoio de caminhões pipa disponibilizados pela prefeitura e também por empresas da região que possuem brigadas de incêndio. As chamas estão sendo controladas e confinadas, segundo o capitão Daniel, do batalhão da corporação em Linhares.