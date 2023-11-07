O antes e depois de incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares

A começar pela fachada, que foi tomada pela fumaça em meio à destruição da fábrica. Um vídeo registrado pelo cinegrafista Heber Thomaz, da TV Gazeta, mostra o local de cima, com parte do teto caído e muita fumaça. O comparativo de imagens feito por A Gazeta mostra como o fogo destruiu o local. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h40 e às 12h50 o incêndio ainda era combatido. 43 militares estão no local no início da tarde desta terça-feira (7).

Comparação de imagens mostra como ficou afábrica atingida por incêndio em Linhares Crédito: Montagem | TV Gazeta

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, afirmou em entrevista à TV Gazeta que o fogo está "confinado". Ou seja, o incêndio ainda atinge a fábrica, mas em situação considerada controlada e sem se espalhar. Os bombeiros continuavam no local por volta do meio-dia e não há previsão para o término do combate ao fogo.

Veja outras imagens da destruição causada por incêndio na fábrica da Cacau Show

Imagens mostram estrago causado pelo fogo em fábrica da Cacau Show

Centenas de trabalhadores da Cacau Show e moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram surpreendidos com o incêndio de grandes proporções que atinge a fábrica da empresa. Oito horas após o início das chamas, ainda era possível ver o alcance da fumaça.

Prefeito, governador e presidente da Cacau Show lamentam destruição em Linhares

Ainda durante a manhã, o presidente da Cacau Show, Alexandre Tadeu da Costa, publicou um vídeo se posicionando sobre o assunto e reforçando que nenhum funcionário foi ferido pelo fogo.

"Fomos surpreendidos com a ligação de Linhares que nossa fábrica está pegando fogo. Não conseguimos dizer, mas é de grande impacto. Passo a mensagem para tranquilizar vocês, porque ninguém ficou ferido. Estamos entendendo o tamanho das coisas."

Felizmente, nenhuma vida perdida no incêndio de grandes proporções na fábrica da Cacau Show, em Linhares.

Seguimos acompanhando. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) November 7, 2023

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Marcelo Santos, prestou solidariedade à Cacau Show e lembrou que fábrica gera muitas oportunidades na região.