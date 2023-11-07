Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
500 funcionários

O antes e depois de incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares

A fábrica da empresa tem dois anos de existência e recebeu um investimento total de R$ 600 milhões no período
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

07 nov 2023 às 12:55

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 12:55

Imagens e vídeos registrados desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (7) mostram o estrago causado pelo incêndio na fábrica da Cacau Show em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O empreedimento recebeu um investimento total de R$ 600 milhões no período. No local trabalham cerca de 500 funcionários e tinha movimentação intensa, com trabalho mecanizado e auxílio de tecnologia, conforme mostram algumas imagens do interior da fábrica.
A começar pela fachada, que foi tomada pela fumaça em meio à destruição da fábrica. Um vídeo registrado pelo cinegrafista Heber Thomaz, da TV Gazeta, mostra o local de cima, com parte do teto caído e muita fumaça. O comparativo de imagens feito por A Gazeta mostra como o fogo destruiu o local. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h40 e às 12h50 o incêndio ainda era combatido. 43 militares estão no local no início da tarde desta terça-feira (7).
Comparação de imagens da fábrica atingida por incêndio em Linhares
Comparação de imagens mostra como ficou afábrica atingida por incêndio em Linhares Crédito: Montagem | TV Gazeta
O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, afirmou em entrevista à TV Gazeta que o fogo está "confinado". Ou seja, o incêndio ainda atinge a fábrica, mas em situação considerada controlada e sem se espalhar. Os bombeiros continuavam no local por volta do meio-dia e não há previsão para o término do combate ao fogo.

Veja outras imagens da destruição causada por incêndio na fábrica da Cacau Show

Imagens mostram estrago causado pelo fogo em fábrica da Cacau Show

Centenas de trabalhadores da Cacau Show e moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram surpreendidos com o incêndio de grandes proporções que atinge a fábrica da empresa. Oito horas após o início das chamas, ainda era possível ver o alcance da fumaça.

Prefeito, governador e presidente da Cacau Show lamentam destruição em Linhares

Ainda durante a manhã, o presidente da Cacau Show, Alexandre Tadeu da Costa, publicou um vídeo se posicionando sobre o assunto e reforçando que nenhum funcionário foi ferido pelo fogo.
"Fomos surpreendidos com a ligação de Linhares que nossa fábrica está pegando fogo. Não conseguimos dizer, mas é de grande impacto. Passo a mensagem para tranquilizar vocês, porque ninguém ficou ferido. Estamos entendendo o tamanho das coisas."
O prefeito da cidade, Bruno Marianelli, classificou o incêndio como um "triste incidente" e afirmou que não há pessoas feridas em decorrência do fogo.
Nas redes sociais, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, valorizou o fato de nenhum óbito ter sido causado pela ocorrência
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Marcelo Santos, prestou solidariedade à Cacau Show e lembrou que fábrica gera muitas oportunidades na região.
A Federação das Indústrias do Espírito Santo lamentou o incêndio e disse, por meio de nota assinada pela presidente Cris Samorini, que se solidariza com a direção e os trabalhadores da empresa.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Cacau Show: 'Não se fala em fechamento da fábrica', diz Sindicacau

Fábrica em Linhares responde por 19% da produção da Cacau Show

Imagens de drone mostram fogo e destruição na fábrica da Cacau Show

'Grande impacto', diz presidente da Cacau Show sobre incêndio em Linhares

'Triste incidente', diz prefeito de Linhares sobre incêndio na Cacau Show

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Economia espírito santo Linhares Renato Casagrande Incêndio Findes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados