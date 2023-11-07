Incêndio na Cacau Show: força-tarefa de perícia para apontar causas

Os trabalhos de combate ao incêndio que atinge uma fábrica da Cacau Show, no bairro Canivete, em Linhares, continuam e devem seguir até a noite desta terça-feira (7). Em entrevista à TV Gazeta, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, informou que uma equipe da perícia de incêndio está em deslocamento até o local e dará início a uma investigação para saber as causas do incêndio antes mesmo do fim do combate às chamas.
“Não temos informações ainda (da causa). Nós estamos com a perícia aqui para iniciar os trabalhos antes do término do combate a incêndio e estamos com uma força-tarefa da perícia de incêndio em deslocamento para cá. Entendemos que é uma perícia bem complexa e temos que aguardar”, afirmou o comandante.
Cerqueira afirmou que, até o momento, 43 bombeiros atuam no combate externo e interno do incêndio, com equipes de Vitória, Serra, Linhares, Aracruz e São Mateus.
“Foi um trabalho intenso, antes das 5 horas, a equipe de Linhares iniciou o combate. Nós pudemos ver nas imagens, muito fogo e muita fumaça, observando o tamanho e complexidade do incêndio, acionamos logo as equipes de Aracruz e São Mateus. Atualmente, temos 43 bombeiros atuando no combate externo e interno, com equipes de Vitória e Serra.”
"O fogo está confinando na parte lateral direita da fábrica. O trabalho é não deixar que o fogo avance para não comprometer mais a fábrica. Um trabalho de formiguinha, de fazer o combate. A temperatura está muito alta lá dentro. É um trabalho de dia todo. "
Um incêndio atingiu a fábrica da Cacau Show, no bairro Canivete, em Linhares, na manhã desta terça-feira (7). O fogo teria começado durante a madrugada. Uma fumaça densa chegou a cobrir o céu da região e ser avistada a quilômetros. Segundo o prefeito Bruno Marianelli, uma pessoa ficou ferida.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros de Linhares informou que foi acionado por volta das 4h40 da manhã. Segundo a corporação, não há previsão para terminar os trabalhos, uma vez que o incêndio atinge a parte de produção, onde há muito açúcar e gordura usados na produção do chocolate.
Durante entrevista à TV Gazeta, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, disse que um funcionário, que seria brigadista, tentou combater o incêndio logo quando as chamas começaram, mas acabou se ferindo. Foi atendido e já liberado.