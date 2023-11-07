Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Destruição em Linhares

Incêndio na Cacau Show: força-tarefa de perícia para apontar causas

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, diz que equipe inteira já iniciará trabalhos antes mesmo do incêndio ser totalmente finalizado
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

07 nov 2023 às 12:59

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 12:59

Os trabalhos de combate ao incêndio que atinge uma fábrica da Cacau Show, no bairro Canivete, em Linhares, continuam e devem seguir até a noite desta terça-feira (7). Em entrevista à TV Gazeta, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, informou que uma equipe da perícia de incêndio está em deslocamento até o local e dará início a uma investigação para saber as causas do incêndio antes mesmo do fim do combate às chamas.
“Não temos informações ainda (da causa). Nós estamos com a perícia aqui para iniciar os trabalhos antes do término do combate a incêndio e estamos com uma força-tarefa da perícia de incêndio em deslocamento para cá. Entendemos que é uma perícia bem complexa e temos que aguardar”, afirmou o comandante.
Cerqueira afirmou que, até o momento, 43 bombeiros atuam no combate externo e interno do incêndio, com equipes de Vitória, Serra, Linhares, Aracruz e São Mateus.
“Foi um trabalho intenso, antes das 5 horas, a equipe de Linhares iniciou o combate. Nós pudemos ver nas imagens, muito fogo e muita fumaça, observando o tamanho e complexidade do incêndio, acionamos logo as equipes de Aracruz e São Mateus. Atualmente, temos 43 bombeiros atuando no combate externo e interno, com equipes de Vitória e Serra.”
"O fogo está confinando na parte lateral direita da fábrica. O trabalho é não deixar que o fogo avance para não comprometer mais a fábrica. Um trabalho de formiguinha, de fazer o combate. A temperatura está muito alta lá dentro. É um trabalho de dia todo. "
Alexandre Cerqueira - Coronel e comandante-geral do Corpo de Bombeiros

Incêndio

Um incêndio atingiu a fábrica da Cacau Show, no bairro Canivete, em Linhares, na manhã desta terça-feira (7). O fogo teria começado durante a madrugada. Uma fumaça densa chegou a cobrir o céu da região e ser avistada a quilômetros. Segundo o prefeito Bruno Marianelli, uma pessoa ficou ferida.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros de Linhares informou que foi acionado por volta das 4h40 da manhã. Segundo a corporação, não há previsão para terminar os trabalhos, uma vez que o incêndio atinge a parte de produção, onde há muito açúcar e gordura usados na produção do chocolate.
Durante entrevista à TV Gazeta, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, disse que um funcionário, que seria brigadista, tentou combater o incêndio logo quando as chamas começaram, mas acabou se ferindo. Foi atendido e já liberado. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Incêndio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado conclui pela 2ª vez que não houve interferência de Bolsonaro na PF
Imagem de destaque
Motociclista com sinais de embriaguez e sem CNH atropela criança em Marilândia
Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados