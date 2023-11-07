Incêndio na Cacau Show: 40% da área da fábrica foi destruída pelas chamas

O coronel ainda afirmou que cerca de 50 militares, contando equipes de Linhares, Aracruz e São Mateus, continuam no combate às chamas. Segundo o comandante-geral, será preciso esperar o resfriamento do ambiente interno da fábrica para que uma perícia possa ser iniciada. O prazo, de acordo com o coronel, será de 20 dias, podendo ser prorrogado.