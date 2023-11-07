"Com o barulho forte algumas pessoas foram até lá (fábrica). Quem chegou viu o começo do incêndio e da fumaça na fábrica. É bem triste" X - Vizinho da fábrica da Cacau Show

Apesar da descrição dos moradores, o Corpo de Bombeiros ainda fará uma perícia para identificar as causas. O comandante-geral da corporação, coronel Alexandre Cerqueira, informou em entrevista a TV Gazeta ter uma equipe já em deslocamento até o local para instaurar as investigações. Cerqueira afirmou ainda que, até o momento, 43 bombeiros já atuaram no combate externo e interno do incêndio, com equipes de Vitória, Serra, Linhares, Aracruz e São Mateus.

“Foi um trabalho intenso, antes das 5 horas, a equipe de Linhares iniciou o combate. Nós pudemos ver nas imagens, muito fogo e muita fumaça, observando o tamanho e complexidade do incêndio, acionamos logo as equipes de Aracruz e São Mateus", contou.

Your browser does not support the audio element. Cacau Show: vizinhos escutaram estrondo antes de incêndio em Linhares

Fábrica da Cacau Show pegando fogo

No começo da tarde, o combate as chamas ainda prosseguia, mas já com o fogo controlado e confinado, segundo o Corpo de Bombeiros. Os trabalhos da corporação permanecem, principalmente no setor de produção; além de cessar o fogo, os militares tentam salvar equipamentos importantes na fabricação dos produtos.

Medo do desemprego

Moradores da região onde fica a fábrica da Cacau Show estão tristes e preocupados com o futuro de quem trabalha na empresa. A produtora de chocolates emprega cerca de 500 pessoas e, para algumas, é a fonte principal de renda. Em entrevista para a repórter da TV Gazeta, Viviane Maciel, Jucimar, um trabalhador que seguia para o trabalho, disse que o local era onde pessoas próximas 'tiravam o alimento'.

“Muito triste ver esse acontecimento, muitos colegas e amigos meus trabalham ali. Muito se alimentam daqui e é um local que gera muitos empregos na cidade. Muitos meninos daqui trabalham e é triste demais mesmo”, desabafou.

Jucimar é vizinho da fábrica da Cacau Show e se preocupada com demissão de amigos que trabalham na empresa Crédito: Jota Júnior

Com o controle do fogo no começo da tarde, o receio com o desemprego se tornou a principal preocupação de quem conhece algum funcionário da fábrica ou vive nos arredores. Para Adilson Durão, funcionário de uma empresa de móveis, toda a situação é prejudicial ao município. “Eu não moro aqui, mas fico triste demais. Isso é prejudicial tanto para cidade quanto para o bairro. Imagina o desemprego que isso ia gerar”, afirmou Durão.

'Não se fala em fechamento da fábrica', diz Sindicacau

Mesmo com o incêndio de grandes proporções, o Sindicato da Indústria de Produtos de Cacau e Balas, Doces e Conservas Alimentícias do Estado (Sindicacau-ES), Maíra Welerson informou que não se fala em fechamento da empresa. Ainda acordo com a presidente da entidade, em conjunto, a Prefeitura de Linhares e a fábrica de chocolates e doces estão atuando para tranquilizar os funcionários.

Alexandre Costa, presidente da Cacau Show, informou por vídeo publicado em redes sociais que não se fala em demissão "ou nada do tipo". No momento, segundo o líder da empresa, o plano é “dimensionar o que aconteceu. Não se fala em fechar fábrica. Estão dimensionando o tamanho do impacto do acidente para poder saber o tempo de retomada". A empresa localizada no Norte do Estado representa 19% da produção da marca no Brasil, segundo a Cacau Show.

Em comunicado oficial divulgado nesta terça (7), a empresa alimentícia informou que a fábrica de Linhares responde por 19% da produção da marca. A companhia disse ainda que está reorganizando a sua cadeia de fornecimento "para que não haja qualquer impacto de produção". A construção foi inaugurada em 2022, com investimento de R$ 600 milhões e era a segunda fábrica da empresa no Brasil.