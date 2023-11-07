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Em Linhares

"Causa incerteza", diz terceirizado da fábrica Cacau Show que pegou fogo no ES

Cerca de 500 colaboradores entre contratados e terceirizados trabalham na unidade da empresa no Norte do Estado
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

07 nov 2023 às 16:37

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 16:37

incêndio de grandes proporções que atinge a fábrica da Cacau Show, no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Estado, na manhã desta terça-feira (7), deixou não apenas prejuízos econômicos, como também trouxe incertezas para muitos funcionários. O empreendimento tinha dois anos e recebeu um investimento total de R$ 600 milhões nesse período. Ao todo, cerca de 500 pessoas trabalham na unidade.
Um deles é o funcionário de terceirizada e auxiliar de logística Weskley Frantescolli, que atuava na fábrica. Em entrevista ao repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte, ele expressou a tristeza e preocupação com o futuro.
Weskley Frantescolli, funcionário de terceirizada e auxiliar de logística
Weskley Frantescolli, é funcionário de terceirizada e auxiliar de logística na fábrica da Cacau Show de Linhares Crédito: Heber Thomaz
"Meu patrão me ligou e informou que não era necessário vir [...]. Rapidamente a notícia se espalhou pelo WhatsApp e logo pela manhã, assim que acordei e olhei para o céu, vi uma fumaça muito grande e vim aqui ver o que estava acontecendo", disse o auxiliar de logística. 
"Causa uma certa incerteza, ainda mais em época de final de ano... Tem muitas famílias que dependem disso aqui, é uma empresa boa, que mudou a visão de emprego de Linhares. É uma tristeza, ainda mais agora que 'tô' esperando o nascimento da minha filha"
Weskley Frantescolli - Funcionário de terceirizada e auxiliar de logística
Imagens e vídeos registrados desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (7) mostram o estrago causado pelo incêndio. Um vídeo registrado pelo cinegrafista Heber Thomaz, da TV Gazeta Norte, mostra o local de cima, com parte do teto caído e muita fumaça.
O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h40 e às 15h o incêndio ainda era combatido. Ao todo, 43 militares do Corpo de Bombeiros, contando equipes de Linhares, Aracruz, São Mateus, São Gabriel da Palha, Serra e Vitória, com o apoio de brigadistas de empresas da região e o auxílio de carros-pipa da prefeitura, atuam na ocorrência. O reforço militar ocorre no decorrer do dia e foi instalado um Sistema de Comando de Operação no local, para coordenar e gerenciar as ações de resposta.
O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, afirmou em entrevista à TV Gazeta que o fogo está "confinado". Ou seja, o incêndio ainda atinge a fábrica, mas em situação considerada controlada e sem se espalhar. Ainda segundo o coronel, em análise preliminar, cerca de um terço da área foi afetada pelo fogo.

LEIA MAIS SOBRE O INCÊNDIO QUE ATINGIU FÁBRICA DE CHOCOLATES EM LINHARES

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