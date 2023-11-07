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Mais de 12 horas

Incêndio na Cacau Show: combate ao fogo não tem hora para acabar em Linhares

Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, a ocorrência segue em andamento visto a existência de muito material inflamável no local
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

07 nov 2023 às 18:28

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 18:28

O combate ao incêndio que atingiu a fábrica da Cacau Show, localizada no bairro Canivete, em Linhares, na manhã desta terça-feira (7) não tem previsão para acabar. As chamas foram registradas nas primeiras horas do dia e já duram mais de 12 horas. 
De acordo com o boletim mais recente, divulgado às 18h pela assessoria do Corpo de Bombeiros Militar, a ocorrência segue em fase de combate, visto a existência de muito material inflamável no local. "As equipes atuam em frentes diversas, realizando o combate com o uso de água, tanto em ataque direto, com equipes na parte interna da edificação, quanto em ataque indireto, nas paredes externas da edificação", informou. 
Ainda segundo a assessoria da corporação, o trabalho das equipes consiste, principalmente, em manter as chamas confinadas no espaço atingido, de modo a impedir a propagação para outras áreas que não foram incendiadas, e manter o controle do incêndio até que todo o material combustível existente neste espaço seja consumido.
"Após a extinção das chamas, será realizado o rescaldo, que consiste em resfriar totalmente o ambiente para evitar a reignição. Apenas após esta fase será possível a entrada da equipe do Departamento de Investigação, Pesquisa e Prevenção de Incêndios, que será responsável pela perícia do local. Esta equipe já se encontra no local da ocorrência e aguarda a conclusão do combate e rescaldo para entrar na edificação", comunicou.
Em entrevista à repórter Ariele Rui, da TV Gazeta Norte, na tarde desta terça-feira (7), o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, informou que a perícia será iniciada somente após o resfriamento do ambiente interno da fábrica. O prazo, de acordo com o coronel, será de 20 dias, podendo ser prorrogado.
As equipes permanecerão atuando de forma ininterrupta até a extinção total do incêndio. Até o momento, 47 militares atuaram diretamente do combate ao incêndio, mas uma nova equipe assumirá a ocorrência no período noturno.

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