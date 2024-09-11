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Proprietários realizam mais de 154 mil serviços imobiliários on-line em 2024

Através do Operador Nacional do Registro de Imóveis, Estado registrou crescimento de 42% em relação ao primeiro semestre de 2023 com a realização de serviços imobiliários de forma remota
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

11 set 2024 às 11:49

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 11:49

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Portal on-line permite a realização de serviços imobiliários de forma remota Crédito: Shutterstock
Compradores de imóveis realizaram 154.638 serviços on-line por meio do Operador Nacional do Registro de Imóveis (ONR) no primeiro semestre de 2024. Entre as opções ofertadas, os proprietários capixabas solicitaram certidões de imóveis, pesquisas de bens, acompanhamento de procedimentos de registro e visualização de matrículas através do portal elaborado pelos Registradores de Imóveis do Brasil.
Se comparado com o mesmo período de 2023, o portal on-line teve um aumento de 42%, já que, nos primeiros seis meses do último ano, foram 108.711 serviços registrados. Já em relação a 2022, primeiro ano de funcionamento da plataforma, onde 89.424 serviços foram computados, o crescimento foi de 73%.
Segundo Helvécio Castello, diretor de Registro de Imóveis do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg-ES) e presidente da Associação dos Registradores de Imóveis do Espírito Santo (Aries), as facilidades que os registros de imóveis do país podem oferecer aos usuários aumentaram significativamente por meio de serviços on-line, que permitem o acesso ao serviço de todos os cartórios de imóveis sem que o cidadão precise sair de casa.
“Isso possibilita maior agilidade nos procedimentos, e a consequente melhoria do ambiente de negócios e desenvolvimento econômico do nosso Estado, em um segmento responsável por importante parcela do PIB local”, pontua Castello.

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O que é oferecido no site
Entre os serviços mais importantes disponibilizados em meio eletrônico, está a Certidão Digital Online, expedida em formato eletrônico que possui a mesma validade jurídica do documento impresso. Também é disponibilizada a funcionalidade da Pesquisa Qualificada, que permite localizar bens imóveis e outros direitos reais registrados em determinado número de CPF ou CNPJ.
Além disso, o portal também oferece o serviço de Pesquisa Prévia, onde é possível verificar um CPF/CNPJ que se encontra vinculado a um determinado negócio jurídico imobiliário, sem necessariamente ser o proprietário do bem.
Já o serviço de Visualização de Matrícula permite verificar os dados constantes no registro original da propriedade em Cartório, enquanto o serviço de Acompanhamento Registral possibilita acompanhar o procedimento de registro do imóvel de forma on-line. Outro serviço importante disponibilizado é o E-Protocolo, que permite o envio de escrituras públicas e contratos particulares para registro, eliminando a necessidade de comparecimento ao Cartório.
Proprietários realizam mais de 154 mil serviços imobiliários on-line em 2024

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