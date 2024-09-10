Dados do IPCA e INPC de agosto foram divulgados nesta terça-feira (10) pelo IBGE Crédito: Freepik

Os números do IPCA mostram que, na Grande Vitória, o grupo de alimentação e bebidas teve variação negativa de 0,94% no oitavo mês do ano. Outros grupos, porém, puxaram o índice para cima, como o de artigos para residência, que incluem roupa de cama e móveis, com alta de 1,22%. Outros segmentos que registraram avanço foram o de vestuário, com variação de 0,77%, seguido por despesas pessoais (0,45%) e saúde e cuidados pessoais (0,42%).

O levantamento ainda aponta que o grupo de educação teve variação de 0,35%, enquanto o grupo de transportes registrou 0,29%. Por fim, comunicação e habitação registraram 0,20% e 0,18%, respectivamente.

Já em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a Grande Vitória foi a região brasileira com a maior alta registrada: 0,13%. Em julho, a variação do INPC foi de 0,09%. Segundo o IBGE, a alta foi computada devido à taxa da água e esgoto.

Assim como no IPCA, o grupo de alimentação e bebidas registrou queda, computando -1,09%, e o de artigos de residência teve a maior variação: 1,16%.

No ano, a inflação capixaba acumula 2,54% de expansão, média mais baixa que do país (2,85%). Em 12 meses, o resultado no Espírito Santo é de 4,16%, também abaixo do nacional (4,24%).

Your browser does not support the audio element. Preço da comida cai, mas gastos com itens de casa crescem na Grande Vitória

Brasil registra deflação

Em nível nacional, os preços caíram 0,02% e o país registrou a primeira deflação de 2024. Em agosto, a queda foi puxada pelo grupo de alimentação e bebidas (-0,44%) e pelo conjunto de habitação (-0,51%). Essa é a primeira taxa negativa desde junho de 2023, quando o índice marcou queda de 0,08%.