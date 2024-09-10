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Inflação capixaba

Preço da comida cai, mas gastos com itens de casa crescem na Grande Vitória

Despesas com alimentação e bebidas ajudaram a desacelerar o ritmo da inflação no último mês, em relação a julho, segundo IPCA
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

10 set 2024 às 15:45

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 15:45

Sem arcabouço fiscal, o risco é a inflação crescer junto com a dívida pública
Dados do IPCA e INPC de agosto foram divulgados nesta terça-feira (10) pelo IBGE Crédito: Freepik
As despesas com alimentação e bebidas ajudaram a desacelerar o ritmo da inflação na Grande Vitória em agosto. No último mês, a variação na Região Metropolitana ficou em 0,14%, abaixo do 0,25% que havia sido registrado em julho, de acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta terça-feira (10).
Os números do IPCA mostram que, na Grande Vitória, o grupo de alimentação e bebidas teve variação negativa de 0,94% no oitavo mês do ano. Outros grupos, porém, puxaram o índice para cima, como o de artigos para residência, que incluem roupa de cama e móveis, com alta de 1,22%. Outros segmentos que registraram avanço foram o de vestuário, com variação de 0,77%, seguido por despesas pessoais (0,45%) e saúde e cuidados pessoais (0,42%).
O levantamento ainda aponta que o grupo de educação teve variação de 0,35%, enquanto o grupo de transportes registrou 0,29%. Por fim, comunicação e habitação registraram 0,20% e 0,18%, respectivamente.
Já em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a Grande Vitória foi a região brasileira com a maior alta registrada: 0,13%. Em julho, a variação do INPC foi de 0,09%. Segundo o IBGE, a alta foi computada devido à taxa da água e esgoto.
Assim como no IPCA, o grupo de alimentação e bebidas registrou queda, computando -1,09%, e o de artigos de residência teve a maior variação: 1,16%.
No ano, a inflação capixaba acumula 2,54% de expansão, média mais baixa que do país (2,85%). Em 12 meses, o resultado no Espírito Santo é de 4,16%, também abaixo do nacional (4,24%).
Preço da comida cai, mas gastos com itens de casa crescem na Grande Vitória

Brasil registra deflação

Em nível nacional, os preços caíram 0,02% e o país registrou a primeira deflação de 2024. Em agosto, a queda foi puxada pelo grupo de alimentação e bebidas (-0,44%) e pelo conjunto de habitação (-0,51%). Essa é a primeira taxa negativa desde junho de 2023, quando o índice marcou queda de 0,08%.
“No ano, o IPCA acumula alta de 2,85% e, nos últimos 12 meses, de 4,24%, abaixo dos 4,50% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em agosto de 2023, a variação havia sido de 0,23%”, divulgou o IBGE.

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