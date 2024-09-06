Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Design social

De cara nova, comércios do Território do Bem se valorizam e vendas bombam

Confira galeria de fotos com o antes e o depois dos estabelecimentos que  receberam a revitalização das fachadas na região de Vitória
Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

06 set 2024 às 18:20

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 18:20

Antes e depois das fachadas dos comércios renovados no Território do Bem
ProDesign atua nas comunidades desde 2022 e vem mudando a fachada de comércios Crédito: Divulgação/ProDesign
Estabelecimentos comerciais nos bairros São Benedito e Jaburu, em Vitória, que fazem parte do Território do Bem, ganharam um "tapa no visual" e estão com novas fachadas. A iniciativa faz parte de um projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em parceria com a ONG comunitária Ateliê de Ideias. Desde o início do projeto, 14 locais estão de cara nova e  passaram a chamar a atenção dos moradores dessas comunidades.
Inicialmente, a proposta era renovar e potencializar o alcance dos comércios localizados ao longo da Rota de São Benedito — um percurso turístico que celebra a história do bairro —,  mas se estendeu para outros comércios da região. No bairro Jaburu, os estabelecimentos escolhidos fazem parte do Circuito Verde — um percurso que valoriza a natureza local e conta até com uma horta comunitária —, além do Mirante Do Jaburu.
No primeiro ciclo, realizado em 2022, na Rota de São Benedito, os estabelecimentos que ganharam cara nova foram Lanches da Ângela, Mercearia do Waguinho e Merceria da Fernanda. Já no segundo ciclo, feito em 2023, os empreendimentos repaginados no bairro foram a Distribuidora Du's Faixa, Vendinha da Cica, e Jacy Informática. No Circuito Verde, os oito comércios escolhidos foram o Bar do Chacrinha, De Tudo um Pouco, Bar do Carlão, Bar Santo Antônio Baiano, Salão do Adrianin, Mercearia da Nete, Barbearia do Dyu Dyu e Padaria Real e a fachada para o Mirante.
"Surgiu a ideia de trabalhar as fachadas, para chamar a atenção e tornar mais atraente para o público externo, valorizando o comércio local "
Mauro Pinheiro - Coordenador do ProDesign e professor de Design da Ufes

Veja Também

Você sabe o que é e onde fica o Território do Bem em Vitória? Veja vídeo

O processo de criação das artes foi feito de maneira bem dinâmica: os estudantes e os coordenadores conversaram individualmente com os comerciante para definir como seria o projeto em cada um dos estabelecimentos, decidindo paleta de cores, fonte e as artes  que foram feitas, para que o comércio ficasse com a cara do dono. Em seguida, os alunos fizeram projetos em 3D para representar como ficaria o trabalho depois de pronto, para que os empreendedores aprovassem a proposta. A partir daí, deram início às revitalizações.
Essa ação trouxe impactos positivos para esses empreendedores comunitários, que tiveram um aumento na procura de seus negócios. Antes da mudança, o que muitos estabelecimentos tinham era uma indicação bem simples, como pequenas placas feitas à mão e escritas nos muros. Com a renovação, os moradores passaram a dar mais atenção para aqueles comércios, que antes passavam despercebidos. 
De cara nova, comércios do Território do Bem se valorizam e vendas bombam
"Isso é importantíssimo, até para as pessoas que não conhecem saberem o que tem no comércio, o que ele vende e qual horário funciona"
Valmir Dantas - Líder comunitário do bairro São Benedito

Veja o antes e depois

Antes e depois das fachadas dos comércios

O Design em Parceria é um programa que surgiu em 2022, quando realizou o primeiro ciclo do projeto e, inicialmente, trabalhava com estudantes voluntários. Em 2023, se tornou uma disciplina de extensão, passando a fazer parte do currículo do curso de Design da Ufes, e deu início ao segundo ciclo. Ao todo, 54 estudantes, coordenados pelo professor Mauro Pinheiro, estiveram envolvidos nas revitalizações, e as ações aconteciam nos horários de aula destinadas para a matéria e aos finais de semana com estudantes voluntários.
Já o  Ateliê de Ideias existe desde 2002 e faz um trabalho ativo na região do Território do Bem - composta pelos bairros da Penha, Bonfim, São Benedito, Consolação, Gurigica, Itararé e as comunidades do Jaburu, Engenharia e Floresta - pensando em soluções sociais e econômicas para regiões periféricas da Grande Vitória, como a criação de um banco comunitário (Banco Bem) e moeda digital própria, Centro de Referência de Juventudes, atendendo as demandas dos bairros. 

Veja Também

Lojas da Glória vão vender roupas, calçados e eletrônicos com descontos

Conheça Zé do Burro, mestre na arte de reformar barcos na Praia do Suá

Startups no ES criam 'maquininhas de cartão de bairro' com taxas menores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Comércio Empreendedorismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulheres lideram adoção de pets, mas arcam com o peso crescente dos desafios
Imagem de destaque
O que cabe numa xícara?
Imagem de destaque
Foragido por morte durante briga em bar em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados