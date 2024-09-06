De cara nova, comércios do Território do Bem se valorizam e vendas bombam

ProDesign atua nas comunidades desde 2022 e vem mudando a fachada de comércios Crédito: Divulgação/ProDesign

Inicialmente, a proposta era renovar e potencializar o alcance dos comércios localizados ao longo da Rota de São Benedito — um percurso turístico que celebra a história do bairro —, mas se estendeu para outros comércios da região. No bairro Jaburu, os estabelecimentos escolhidos fazem parte do Circuito Verde — um percurso que valoriza a natureza local e conta até com uma horta comunitária —, além do Mirante Do Jaburu.

No primeiro ciclo, realizado em 2022, na Rota de São Benedito, os estabelecimentos que ganharam cara nova foram Lanches da Ângela, Mercearia do Waguinho e Merceria da Fernanda. Já no segundo ciclo, feito em 2023, os empreendimentos repaginados no bairro foram a Distribuidora Du's Faixa, Vendinha da Cica, e Jacy Informática. No Circuito Verde, os oito comércios escolhidos foram o Bar do Chacrinha, De Tudo um Pouco, Bar do Carlão, Bar Santo Antônio Baiano, Salão do Adrianin, Mercearia da Nete, Barbearia do Dyu Dyu e Padaria Real e a fachada para o Mirante.

"Surgiu a ideia de trabalhar as fachadas, para chamar a atenção e tornar mais atraente para o público externo, valorizando o comércio local " Mauro Pinheiro - Coordenador do ProDesign e professor de Design da Ufes

O processo de criação das artes foi feito de maneira bem dinâmica: os estudantes e os coordenadores conversaram individualmente com os comerciante para definir como seria o projeto em cada um dos estabelecimentos, decidindo paleta de cores, fonte e as artes que foram feitas, para que o comércio ficasse com a cara do dono. Em seguida, os alunos fizeram projetos em 3D para representar como ficaria o trabalho depois de pronto, para que os empreendedores aprovassem a proposta. A partir daí, deram início às revitalizações.

Essa ação trouxe impactos positivos para esses empreendedores comunitários, que tiveram um aumento na procura de seus negócios. Antes da mudança, o que muitos estabelecimentos tinham era uma indicação bem simples, como pequenas placas feitas à mão e escritas nos muros. Com a renovação, os moradores passaram a dar mais atenção para aqueles comércios, que antes passavam despercebidos.

Your browser does not support the audio element. De cara nova, comércios do Território do Bem se valorizam e vendas bombam

"Isso é importantíssimo, até para as pessoas que não conhecem saberem o que tem no comércio, o que ele vende e qual horário funciona" Valmir Dantas - Líder comunitário do bairro São Benedito

Veja o antes e depois

Antes e depois das fachadas dos comércios

O Design em Parceria é um programa que surgiu em 2022, quando realizou o primeiro ciclo do projeto e, inicialmente, trabalhava com estudantes voluntários. Em 2023, se tornou uma disciplina de extensão, passando a fazer parte do currículo do curso de Design da Ufes, e deu início ao segundo ciclo. Ao todo, 54 estudantes, coordenados pelo professor Mauro Pinheiro, estiveram envolvidos nas revitalizações, e as ações aconteciam nos horários de aula destinadas para a matéria e aos finais de semana com estudantes voluntários.

Já o Ateliê de Ideias existe desde 2002 e faz um trabalho ativo na região do Território do Bem - composta pelos bairros da Penha, Bonfim, São Benedito, Consolação, Gurigica, Itararé e as comunidades do Jaburu, Engenharia e Floresta - pensando em soluções sociais e econômicas para regiões periféricas da Grande Vitória, como a criação de um banco comunitário (Banco Bem) e moeda digital própria, Centro de Referência de Juventudes, atendendo as demandas dos bairros.