Lojas da Glória vão vender roupas, calçados e eletrônicos com descontos

Comércio da Glória: lojas vão estar com produtos em promoção Crédito: Ricardo Medeiros

A 40ª edição do ‘Dia D Glória’, com um conjunto de promoções realizadas em Vila Velha , começa na próxima quarta-feira (4) com programação até sábado (7), feriado de Independência do Brasil . A expectativa é que a liquidação movimente cerca de R$ 20 milhões em vendas para os comerciantes do bairro da Glória.

Os preços especiais vão abranger produtos como roupas, calçados, acessórios, eletrônicos, eletrodomésticos, colchões, roupas de cama, mesa e banho, moda fitness e praia, brinquedos, roupas de festa, entre outros. Segundo a Fecomércio, os itens mais procurados pelos clientes costumam ser roupas femininas e infantis e calçados femininos.

A expectativa do Connect Fecomércio-ES é de que cerca de 150 mil pessoas aproveitem as promoções entre os mais de 1,2 mil estabelecimentos comerciais do Polo da Glória. A estimativa é que o gasto médio do consumidor gire em torno de R$ 300. Se essa previsão se confirmar, haverá um crescimento de até 10% nas compras em relação ao ano passado.

De acordo com a coordenadora do Observatório do Comércio, Ana Carolina Júlio, uma estratégia que vem sendo utilizada entre os lojistas é a “Black Friday fora de época”, com promoção de produtos na baixa temporada.

“A ideia é dinamizar as vendas dos estabelecimentos varejistas, fornecendo um estímulo fora das datas comerciais tradicionais. O Dia D Glória é um exemplo disso. Trabalhar com liquidações e vantagens aos clientes também é uma maneira de movimentar o estoque, promovendo a rotatividade dos itens”, ressalta Ana Carolina.

A presidente do Sindilojas Vila Velha e da Uniglória, Glenda Úrsula Puziol Amaral, explica que o evento é realizado duas vezes por ano, geralmente em março e em setembro, como forma de ampliar o público que frequenta o bairro.