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Black Friday fora de época

Lojas da Glória vão vender roupas, calçados e eletrônicos com descontos

Polo de moda de Vila Velha promove o tradicional Dia D, com produtos em liquidação a partir da próxima quarta-feira (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2024 às 14:29

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 14:29

Comércio da Glória, Vila Velha
Comércio da Glória: lojas vão estar com produtos em promoção Crédito: Ricardo Medeiros
A 40ª edição do ‘Dia D Glória’, com um conjunto de promoções realizadas em Vila Velha, começa na próxima quarta-feira (4) com programação até sábado (7), feriado de Independência do Brasil. A expectativa é que a liquidação movimente cerca de R$ 20 milhões em vendas para os comerciantes do bairro da Glória.
Os preços especiais vão abranger produtos como roupas, calçados, acessórios, eletrônicos, eletrodomésticos, colchões, roupas de cama, mesa e banho, moda fitness e praia, brinquedos, roupas de festa, entre outros. Segundo a Fecomércio, os itens mais procurados pelos clientes costumam ser roupas femininas e infantis e calçados femininos.
A expectativa do Connect Fecomércio-ES é de que cerca de 150 mil pessoas aproveitem as promoções entre os mais de 1,2 mil estabelecimentos comerciais do Polo da Glória. A estimativa é que o gasto médio do consumidor gire em torno de R$ 300. Se essa previsão se confirmar, haverá um crescimento de até 10% nas compras em relação ao ano passado.

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De acordo com a coordenadora do Observatório do Comércio, Ana Carolina Júlio, uma estratégia que vem sendo utilizada entre os lojistas é a “Black Friday fora de época”, com promoção de produtos na baixa temporada.
“A ideia é dinamizar as vendas dos estabelecimentos varejistas, fornecendo um estímulo fora das datas comerciais tradicionais. O Dia D Glória é um exemplo disso. Trabalhar com liquidações e vantagens aos clientes também é uma maneira de movimentar o estoque, promovendo a rotatividade dos itens”, ressalta Ana Carolina.
A presidente do Sindilojas Vila Velha e da Uniglória, Glenda Úrsula Puziol Amaral, explica que o evento é realizado duas vezes por ano, geralmente em março e em setembro, como forma de ampliar o público que frequenta o bairro.
“O evento atrai clientes de toda a Grande Vitória e até de outros municípios, sempre pensando em proporcionar algo diferente do dia a dia do varejo. Também trabalhamos com o chamado ‘figital’, a união das operações físicas e digitais. Nós e os lojistas começamos a divulgar dias antes, pelas redes sociais e pelo WhatsApp, as promoções, mas, em geral, o cliente precisa ir pessoalmente para fechar o negócio. Então, o consumidor já chega até a Glória com uma ideia do que pretende comprar”, destaca Glenda.

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