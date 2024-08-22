Investimentos em inovação e startups Crédito: Freepik

Despontando no cenário de inovação no país, o Espírito Santo se destaca quando o assunto é investimento recebido por startups. No ano de 2023, o Estado contava com 134 startups ativas, na 13ª colocação em número de empresas desse perfil no Brasil.

O volume de investimento recebido no ano passado chegou a US$ 8,3 milhões, o equivalente a R$ 46 milhões na cotação atual. Na mediana, os aportes ficam em US$ 120 mil, R$ 670 mil na moeda brasileira. Esse foi o resultado de 30 rodadas de investimentos ou premiações (grants) e três fusões ou aquisições.

134 É O NÚMERO DE STARTUPS NO ESPÍRITO SANTO

Marinnah Dias, consultora de Inovação da EDP, destaca que, ao analisar o volume de investimentos, o Espírito Santo está melhor posicionado entre os Estados, na 12ª colocação. E compara ainda a situação local frente a Pernambuco, que tem o dobro de startups, mas volume de investimento semelhante.

Your browser does not support the audio element. Inovação no ES: investimento em startups capixabas supera R$ 46 milhões

"Quando olho os aportes em startups capixabas comparando isso desde 2021, e o volume abordado em startups capixabas, o número quadriplicou de 2021 para 2023. Em volume aportado, cresceu acima de 80%. E é uma curva que tende a crescer porque é um ecossistema que tem um potencial muito grande", afirma.

Rafaella Fatureto, gestora de Inovação da EDP na América do Sul, pontua que o levantamento mostra que os investimentos cresceram nos últimos anos no Espírito Santo, ao contrário do que aconteceu no país, que teve declínio das rodadas de investimentos.

Para ela, é um indicativo que as ações para fomentar o ecossistema têm tido seu resultado e mostram o poder do ecossistema capixaba.

Rafaella Fatureto, gestora de Inovação da EDP na América do Sul Crédito: Divulgação/EDP

Startups por setor

Edtechs (10%) Deep Tech (7%) Management (7%) Fintech (7%) Foodtech (5%) Healttech (5%) Retailtech (5%)

Rafaella Fatureto detalha ainda que o mapeamento das startups também mostra que existe uma concentração muito grande de Edtechs no Estado, além de destacar o crescimento das retailtechs.