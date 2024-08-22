Despontando no cenário de inovação no país, o Espírito Santo se destaca quando o assunto é investimento recebido por startups. No ano de 2023, o Estado contava com 134 startups ativas, na 13ª colocação em número de empresas desse perfil no Brasil.
O volume de investimento recebido no ano passado chegou a US$ 8,3 milhões, o equivalente a R$ 46 milhões na cotação atual. Na mediana, os aportes ficam em US$ 120 mil, R$ 670 mil na moeda brasileira. Esse foi o resultado de 30 rodadas de investimentos ou premiações (grants) e três fusões ou aquisições.
134
É O NÚMERO DE STARTUPS NO ESPÍRITO SANTO
As informações são do estudo "Mapeamento dos investimentos em startups do Espírito Santo", feito pela EDP em parceria com a Sling Hub. Esse levantamento complementa um estudo apresentado no ano passado, que mapeou os ecossistemas de inovação no Espírito Santo.
Marinnah Dias, consultora de Inovação da EDP, destaca que, ao analisar o volume de investimentos, o Espírito Santo está melhor posicionado entre os Estados, na 12ª colocação. E compara ainda a situação local frente a Pernambuco, que tem o dobro de startups, mas volume de investimento semelhante.
Inovação no ES: investimento em startups capixabas supera R$ 46 milhões
"Quando olho os aportes em startups capixabas comparando isso desde 2021, e o volume abordado em startups capixabas, o número quadriplicou de 2021 para 2023. Em volume aportado, cresceu acima de 80%. E é uma curva que tende a crescer porque é um ecossistema que tem um potencial muito grande", afirma.
Rafaella Fatureto, gestora de Inovação da EDP na América do Sul, pontua que o levantamento mostra que os investimentos cresceram nos últimos anos no Espírito Santo, ao contrário do que aconteceu no país, que teve declínio das rodadas de investimentos.
Para ela, é um indicativo que as ações para fomentar o ecossistema têm tido seu resultado e mostram o poder do ecossistema capixaba.
Startups por setor
- Edtechs (10%)
- Deep Tech (7%)
- Management (7%)
- Fintech (7%)
- Foodtech (5%)
- Healttech (5%)
- Retailtech (5%)
Rafaella Fatureto detalha ainda que o mapeamento das startups também mostra que existe uma concentração muito grande de Edtechs no Estado, além de destacar o crescimento das retailtechs.
"Desde o primeiro mapeamento a gente identificou que existe mesmo um celeiro bastante importante para startups de educação. O que a gente imagina é que com todo o amadurecimento também do ecossistema das políticas que têm sido feitas aqui no Estado de colaboração entre os agentes, esse cenário também começa a mudar e a refletir a atividade econômica do Estado, começando a alavancar outros tipos de startups que consigam trazer soluções aderentes aos desafios das grandes corporações", frisa Rafaella.