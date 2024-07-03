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Inovação

Startup do ES cresce dez vezes após receber aporte do Fundo Soberano

Fundada em 2020, a Takeat criou uma plataforma para a gestão de bares e restaurantes, agregou valor ao produto e está crescendo com muita força

Públicado em 

03 jul 2024 às 17:34
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

A Takeat, startup capixaba que criou uma plataforma para a gestão de restaurantes, recebeu, em 2022, um aporte de R$ 400 mil do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo. De lá para cá, a empresa ganhou muita tração e viu seu faturamento crescer 10 vezes. Para 2024, a receita esperada é de R$ 4 milhões. Em 2025, a expectativa do fundador e CEO, Miguel Carvalho, é bater em R$ 25 milhões.
"Estamos ganhando experiência, eficiência e os aportes nos permitiram investir muito em produto. Estamos com muita coisa nova em termos de produtos e isso está ajudando demais na performance do nosso negócio, conseguimos agregar valor. Hoje, temos mil restaurantes no nosso ecossistema, queremos chegar ao final de 2024 com 2 mil", disse Carvalho. "Temos soluções operacionais, de gestão e também para a fidelização dos clientes dos nossos clientes. Além de ser ponta a ponta, um ganho de eficiência, traz mais recursos para o restaurante. O ganho de valor é enorme, nossa expansão vem daí".

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A Takeat também vem apostando em projetos diferenciados. A empresa venceu, recentemente, um concurso de inovação aberta patrocinado pelo Banestes. O banco estadual colocou como objetivo se aproximar mais dos correntistas. A startup montou um sistema que permite aos clientes do banco utilizarem os pontos acumulados pelos cartões de crédito bares, restaurantes e lanchonetes capixabas. "Além de mostrarmos o nosso trabalho em um concurso aberto para todo o Brasil, a remuneração é importante para o negócio", assinalou Miguel Carvalho.
A expectativa do empreendedor é, diante de uma expansão tão robusta, colocar de pé mais uma rodada de atração de recursos nos próximos meses.

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Takeat, startup capixaba fundada em 2020
Takeat, startup capixaba fundada em 2020 Crédito: Abdo Filho

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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