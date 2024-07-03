Startup do ES cresce dez vezes após receber aporte do Fundo Soberano

"Estamos ganhando experiência, eficiência e os aportes nos permitiram investir muito em produto. Estamos com muita coisa nova em termos de produtos e isso está ajudando demais na performance do nosso negócio, conseguimos agregar valor. Hoje, temos mil restaurantes no nosso ecossistema, queremos chegar ao final de 2024 com 2 mil", disse Carvalho. "Temos soluções operacionais, de gestão e também para a fidelização dos clientes dos nossos clientes. Além de ser ponta a ponta, um ganho de eficiência, traz mais recursos para o restaurante. O ganho de valor é enorme, nossa expansão vem daí".
A Takeat também vem apostando em projetos diferenciados. A empresa venceu, recentemente, um concurso de inovação aberta patrocinado pelo Banestes. O banco estadual colocou como objetivo se aproximar mais dos correntistas. A startup montou um sistema que permite aos clientes do banco utilizarem os pontos acumulados pelos cartões de crédito bares, restaurantes e lanchonetes capixabas. "Além de mostrarmos o nosso trabalho em um concurso aberto para todo o Brasil, a remuneração é importante para o negócio", assinalou Miguel Carvalho.
A expectativa do empreendedor é, diante de uma expansão tão robusta, colocar de pé mais uma rodada de atração de recursos nos próximos meses.