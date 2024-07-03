Mall de R$ 20 milhões vai abrir as portas em Vila Velha

Será inaugurado, até o final de agosto, o Open Mall Itaparica, centro comercial com 4 mil m² de área bruta locável, 21 lojas e quase 100 vagas de estacionamento. Um investimento de R$ 20 milhões que tem a Colorado Investimentos (da família Fachetti) e a Javé Construtora como sócios. O empreendimento está sendo construído em Coqueiral de Itaparica.
A maior loja do centro comercial, com 1,5 mil m², será ocupada pela academia Wellness Club. Boa parte dos espaços disponíveis já estão com negociações fechadas ou adiantadas. O objetivo é ter um bom mix de lojas, serviços e entrada no ramo de alimentação.
"Coqueiral de Itaparica é um bairro que não para de crescer, assim como o seu entorno. A demanda por lojas e serviços é enorme, o conceito do Open Mall busca justamente ocupar este espaço, o de shopping de bairro bem estruturado. Estamos abrindo este primeiro empreendimento em Coqueiral, mas já estamos buscando novas áreas. Trata-se de um conceito que cabe em muitos lugares da Grande Vitória e, claro, fora daqui", explicou Luiz Henrique Stanger, diretor da Lopes Dynamo e responsável pelo desenvolvimento do Open Mall Itaparica.