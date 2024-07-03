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Mercado imobiliário

Mall de R$ 20 milhões vai abrir as portas em Vila Velha

O Open Mall Itaparica, centro comercial com 4 mil m² de área bruta locável, 21 lojas e quase 100 vagas de estacionamento abrirá as portas em agosto

Públicado em 

03 jul 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Open Mall Itaparica, novo empreendimento comercial de Vila Velha
Open Mall Itaparica, novo empreendimento comercial de Vila Velha Crédito: Divulgação/Open Mall
Será inaugurado, até o final de agosto, o Open Mall Itaparica, centro comercial com 4 mil m² de área bruta locável, 21 lojas e quase 100 vagas de estacionamento. Um investimento de R$ 20 milhões que tem a Colorado Investimentos (da família Fachetti) e a Javé Construtora como sócios. O empreendimento está sendo construído em Coqueiral de Itaparica.

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A maior loja do centro comercial, com 1,5 mil m², será ocupada pela academia Wellness Club. Boa parte dos espaços disponíveis já estão com negociações fechadas ou adiantadas. O objetivo é ter um bom mix de lojas, serviços e entrada no ramo de alimentação.
"Coqueiral de Itaparica é um bairro que não para de crescer, assim como o seu entorno. A demanda por lojas e serviços é enorme, o conceito do Open Mall busca justamente ocupar este espaço, o de shopping de bairro bem estruturado. Estamos abrindo este primeiro empreendimento em Coqueiral, mas já estamos buscando novas áreas. Trata-se de um conceito que cabe em muitos lugares da Grande Vitória e, claro, fora daqui", explicou Luiz Henrique Stanger, diretor da Lopes Dynamo e responsável pelo desenvolvimento do Open Mall Itaparica.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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