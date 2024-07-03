Mall de R$ 20 milhões vai abrir as portas em Vila Velha

Open Mall Itaparica, novo empreendimento comercial de Vila Velha Crédito: Divulgação/Open Mall

Será inaugurado, até o final de agosto, o Open Mall Itaparica, centro comercial com 4 mil m² de área bruta locável, 21 lojas e quase 100 vagas de estacionamento. Um investimento de R$ 20 milhões que tem a Colorado Investimentos (da família Fachetti) e a Javé Construtora como sócios. O empreendimento está sendo construído em Coqueiral de Itaparica.

A maior loja do centro comercial, com 1,5 mil m², será ocupada pela academia Wellness Club. Boa parte dos espaços disponíveis já estão com negociações fechadas ou adiantadas. O objetivo é ter um bom mix de lojas, serviços e entrada no ramo de alimentação.