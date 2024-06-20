Reforma: Shopping Praia da Costa vai receber investimento de R$ 36 milhões

O Shopping Praia da Costa
, um dos mais tradicionais do Estado (inaugurado em 2002), vai passar por uma ampla reforma e também por um processo de reformulação. O plano é tocado pela Vinci Partners, um dos maiores fundos de investimentos do Brasil, que é dono do centro comercial desde 2020, quando fez a aquisição junto ao Grupo Sá Cavalcante. Serão aportados R$ 36 milhões. As obras começam nos próximos dias e serão entregues até 2026.
O projeto de modernização inclui reforma da fachada e a ampliação do mix de lojas com a chegada de novas marcas. Dentre as opções de novas operações, uma das mais aguardadas é a inauguração do Supermercados BH
, que deve entrar em funcionamento ainda em 2024 e ficará no piso G1, com uma área total de 2.596 m².
“Nosso objetivo é realizar o investimento necessário para que o Shopping Praia da Costa siga posicionado como um dos principais shoppings centers no Espírito Santo
. O consumidor capixaba tem um perfil muito exigente, por isso queremos oferecer um novo empreendimento cheio de novidades e com capacidade de atendimento diferenciada”, destaca Rodrigo Coelho, sócio da Vinci Partners.
Desde que assumiu o empreendimento, a Vinci investiu R$ 25 milhões no negócio. "As mudanças darão uma nova cara ao empreendimento, com instalações mais modernas", disse o superintendente do Shopping Praia da Costa, Anderson Rondon.