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Negócios

Reforma: Shopping Praia da Costa vai receber investimento de R$ 36 milhões

A Vinci Partners, dona do empreendimento desde 2020, decidiu fazer o aporte para modernizar a estrutura e vai investir também na ampliação do mix de lojas

Públicado em 

20 jun 2024 às 09:15
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Como vai ficar a nova fachada do Shopping Praia da Costa
Como vai ficar a nova fachada do Shopping Praia da Costa Crédito: Divulgação/Soul Malls
O Shopping Praia da Costa, um dos mais tradicionais do Estado (inaugurado em 2002), vai passar por uma ampla reforma e também por um processo de reformulação. O plano é tocado pela Vinci Partners, um dos maiores fundos de investimentos do Brasil, que é dono do centro comercial desde 2020, quando fez a aquisição junto ao Grupo Sá Cavalcante. Serão aportados R$ 36 milhões. As obras começam nos próximos dias e serão entregues até 2026.
O projeto de modernização inclui reforma da fachada e a ampliação do mix de lojas com a chegada de novas marcas. Dentre as opções de novas operações, uma das mais aguardadas é a inauguração do Supermercados BH, que deve entrar em funcionamento ainda em 2024 e ficará no piso G1, com uma área total de 2.596 m².
“Nosso objetivo é realizar o investimento necessário para que o Shopping Praia da Costa siga posicionado como um dos principais shoppings centers no Espírito Santo. O consumidor capixaba tem um perfil muito exigente, por isso queremos oferecer um novo empreendimento cheio de novidades e com capacidade de atendimento diferenciada”, destaca Rodrigo Coelho, sócio da Vinci Partners.
Desde que assumiu o empreendimento, a Vinci investiu R$ 25 milhões no negócio. "As mudanças darão uma nova cara ao empreendimento, com instalações mais modernas", disse o superintendente do Shopping Praia da Costa, Anderson Rondon.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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