Petrobras vai adiantar o início da produção da nova plataforma que virá para o ES

O primeiro óleo do navio-plataforma Maria Quitéria será extraído ainda em 2024. A informação foi dada pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, em sua cerimônia de posse, na tarde desta quarta-feira (19), na sede da companhia, no Rio de Janeiro. A unidade, que foi construída em Singapura, está no mar, a caminho do litoral Sul do Espírito Santo, onde vai operar.