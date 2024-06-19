Petrobras vai adiantar o início da produção da nova plataforma que virá para o ES

O primeiro óleo do navio-plataforma Maria Quitéria será extraído ainda em 2024. A informação foi dada pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, em sua cerimônia de posse, na tarde desta quarta-feira (19), na sede da companhia, no Rio de Janeiro. A unidade, que foi construída em Singapura, está no mar, a caminho do litoral Sul do Espírito Santo, onde vai operar.
Desta forma, o início dos trabalhos volta ao plano original: 2024. Nos últimos planos de negócios divulgados, a Petrobras havia jogado o início da operação de Maria Quitéria para 2025. Trata-se de uma ótima notícia para a economia do Espírito Santo,
afinal, o navio-plataforma tem capacidade para 100 mil barris de petróleo por dia. Nesta terça-feira (18), em conversa com Chambriard, o governador Renato Casagrande pediu para que os trabalhos fossem acelerados. Acabou dando certo.