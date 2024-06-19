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Economia

Petrobras vai adiantar o início da produção da nova plataforma que virá para o ES

A informação foi dada pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, em sua cerimônia de posse, na tarde desta quarta-feira (19), no Rio de Janeiro

Públicado em 

19 jun 2024 às 17:38
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

FPSO Maria Quitéria, da Petrobras, está a caminho do Brasil
Plataforma Maria Quitéria, da Petrobras, está a caminho do Brasil Crédito: Divulgação/Yinson
O primeiro óleo do navio-plataforma Maria Quitéria será extraído ainda em 2024. A informação foi dada pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, em sua cerimônia de posse, na tarde desta quarta-feira (19), na sede da companhia, no Rio de Janeiro. A unidade, que foi construída em Singapura, está no mar, a caminho do litoral Sul do Espírito Santo, onde vai operar.
Desta forma, o início dos trabalhos volta ao plano original: 2024. Nos últimos planos de negócios divulgados, a Petrobras havia jogado o início da operação de Maria Quitéria para 2025. Trata-se de uma ótima notícia para a economia do Espírito Santo, afinal, o navio-plataforma tem capacidade para 100 mil barris de petróleo por dia. Nesta terça-feira (18), em conversa com Chambriard, o governador Renato Casagrande pediu para que os trabalhos fossem acelerados. Acabou dando certo. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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