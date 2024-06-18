Café do ES ganha o mundo, mas infraestrutura local ainda é problema

Navio realizando manobra no Porto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

A próxima safra de café, que começou a ser colhida há algumas semanas, promete ser uma das maiores e mais rentáveis da história do Espírito Santo . Os preços, principalmente do conilon, estão nas máximas. O cenário seria perfeito se não fosse a dificuldade para escoar a produção. Pelas contas do Centro do Comércio de Café de Vitória, na safra 2023/2024 (junho de 23 a maio de 24), 800 mil sacas de conilon produzidas por aqui deixaram de ser escoadas pelos terminais do Espírito Santo e precisaram ir, de caminhão, para o Rio de Janeiro. Os empresários dão como certo que o mesmo acontecerá na safra 2024/2025. Resultado: mais custo e menos competitividade.

"Temos uma limitação em nossos terminais que precisa ser vencida. Em 2002, saíram pelo Porto de Vitória 8,3 milhões de sacas de café, agora, chegaremos, no máximo, a pouco mais de 7 milhões de sacas, e olha que a tecnologia e a produtividade do maquinário cresceram muito nas últimas duas décadas. Nosso produto está ganhando qualidade, está ganhando clientela lá fora, mas ainda temos problemas para escoar", disse Sandro Rodrigues, secretário-executivo do Centro do Comércio de Café de Vitória.

"Precisamos estar mais conectados, perdemos linha direta com o exterior e, consequentemente, frequência na escala dos armadores (que são os donos dos navios). Precisamos trazer isso de volta e olhar também para a questão das tarifas", afirmou o executivo.

Rodrigues lembra que está falando apenas da produção de café conilon, que deve ficar em mais de 11 milhões de sacas. O arábica há muitos anos que só sai pelo Rio de Janeiro e Santos. "Temos que vencer essas barreiras de competitividade, cerca de 70% do conilon brasileiro é produzido no Norte e Noroeste do Espírito Santo. Está aqui perto e tem volume, vai ser bom para todo mundo se encontrarmos uma boa saída".