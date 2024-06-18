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Comércio exterior

Café do ES ganha o mundo, mas infraestrutura local ainda é problema

Pelas contas do Centro do Comércio de Café de Vitória, na safra 2023/2024, 800 mil sacas de conilon produzidas por aqui deixaram de ser escoadas pelos terminais capixabas

Públicado em 

18 jun 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Navio realizando manobra no Porto de Vitória
Navio realizando manobra no Porto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
A próxima safra de café, que começou a ser colhida há algumas semanas, promete ser uma das maiores e mais rentáveis da história do Espírito Santo. Os preços, principalmente do conilon, estão nas máximas. O cenário seria perfeito se não fosse a dificuldade para escoar a produção. Pelas contas do Centro do Comércio de Café de Vitória, na safra 2023/2024 (junho de 23 a maio de 24), 800 mil sacas de conilon produzidas por aqui deixaram de ser escoadas pelos terminais do Espírito Santo e precisaram ir, de caminhão, para o Rio de Janeiro. Os empresários dão como certo que o mesmo acontecerá na safra 2024/2025. Resultado: mais custo e menos competitividade.
"Temos uma limitação em nossos terminais que precisa ser vencida. Em 2002, saíram pelo Porto de Vitória 8,3 milhões de sacas de café, agora, chegaremos, no máximo, a pouco mais de 7 milhões de sacas, e olha que a tecnologia e a produtividade do maquinário cresceram muito nas últimas duas décadas. Nosso produto está ganhando qualidade, está ganhando clientela lá fora, mas ainda temos problemas para escoar", disse Sandro Rodrigues, secretário-executivo do Centro do Comércio de Café de Vitória.
"Precisamos estar mais conectados, perdemos linha direta com o exterior e, consequentemente, frequência na escala dos armadores (que são os donos dos navios). Precisamos trazer isso de volta e olhar também para a questão das tarifas", afirmou o executivo.
Rodrigues lembra que está falando apenas da produção de café conilon, que deve ficar em mais de 11 milhões de sacas. O arábica há muitos anos que só sai pelo Rio de Janeiro e Santos. "Temos que vencer essas barreiras de competitividade, cerca de 70% do conilon brasileiro é produzido no Norte e Noroeste do Espírito Santo. Está aqui perto e tem volume, vai ser bom para todo mundo se encontrarmos uma boa saída".
Só para termos uma ideia do volume de recursos movimentados, em maio, 732,4 mil sacas saíram pelos terminais do Estado, uma receita de US$ 146 milhões (R$ 788,4 milhões). No ano, foram 3,3 milhões de sacas: US$ 611,8 milhões (R$ 3,3 bilhões).

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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