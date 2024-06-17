Estados discutem aumento de ICMS para compras no exterior. Veja a posição do ES

O Comsefaz fará um estudo para calcular a carga efetiva de ICMS sobre as operações feitas dentro do Brasil e comparar com as importações. É um trabalho complexo porque precisa levar em consideração os regimes simplificados e também os benefícios fiscais. Além disso, uma consulta jurídica será feita para saber se a alíquota para as compras internacionais pode ser maior que a modal, que é de 17%.

Benício Costa, secretário de Estado da Fazenda e representante do Espírito Santo no Comsefaz tem posição sobre o tema. "Aumento de carga tributária, nunca é bom. Levando em consideração que já houve aumento do Imposto de Importação pelo Congresso e que já há tributação do ICMS em 17%, que é nossa alíquota modal, não vejo motivo para aumentarmos ainda mais a alíquota do ICMS. Vale lembrar que o imposto que tem característica extrafiscal é o Imposto de Importação, portanto, ele é que deve ser usado para controlar as importações do país. Entretanto, vamos prezar pela isonomia entre as cargas tributárias, por isso faremos o estudo".