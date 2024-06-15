Em expansão pelo Brasil, fabricante indiana de motos Bajaj chega ao ES

A gigante indiana Bajaj, uma das maiores fabricantes de motocicletas do mundo, está com um forte plano de expansão no Brasil. A fábrica da multinacional está praticamente pronta em Manaus (AM) e o objetivo é acelerar a montagem da rede de concessionárias. Serão 30 até o final de 2024. Aqui no Espírito Santo, os indianos fecharam acordo com o Grupo Triunfo Motorcycles e a primeira loja ficará em Vitória, na avenida Adalberto Simão Nader, que será inaugurada em agosto. Até o final do ano que vem serão mais três, provavelmente em Vila Velha, Cariacica e Serra.
"Eles estão chegando com muita força no Brasil, a fábrica terá capacidade para 20 mil unidades por ano e o plano de expansão comercial está forte. Queremos ter lojas e pontos de venda espalhados por todo o Espírito Santo, como fazem as marcas já consolidadas", explicou André Orletti, diretor da Triunfo Motorcycles. A Bajaj chega com três modelos que custarão entre R$ 16,9 mil e R$ 24,9 mil. A fábrica de Manaus é a primeira da montadora fora da Índia.