Em expansão pelo Brasil, fabricante indiana de motos Bajaj chega ao ES

A gigante indiana Bajaj, uma das maiores fabricantes de motocicletas do mundo, está com um forte plano de expansão no Brasil. A fábrica da multinacional está praticamente pronta em Manaus (AM) e o objetivo é acelerar a montagem da rede de concessionárias. Serão 30 até o final de 2024. Aqui no Espírito Santo, os indianos fecharam acordo com o Grupo Triunfo Motorcycles e a primeira loja ficará em Vitória, na avenida Adalberto Simão Nader, que será inaugurada em agosto. Até o final do ano que vem serão mais três, provavelmente em Vila Velha, Cariacica e Serra.