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Em expansão pelo Brasil, fabricante indiana de motos Bajaj chega ao ES

No Espírito Santo, os indianos fecharam acordo com a Triunfo Motorcycles e a primeira loja ficará em Vitória, na avenida Adalberto Simão Nader. Serão quatro até o final de 2025

Públicado em 

15 jun 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Loja da indiana Bajaj, em São Paulo
Loja da indiana Bajaj, em São Paulo Crédito: Divulgação/Bajaj
A gigante indiana Bajaj, uma das maiores fabricantes de motocicletas do mundo, está com um forte plano de expansão no Brasil. A fábrica da multinacional está praticamente pronta em Manaus (AM) e o objetivo é acelerar a montagem da rede de concessionárias. Serão 30 até o final de 2024. Aqui no Espírito Santo, os indianos fecharam acordo com o Grupo Triunfo Motorcycles e a primeira loja ficará em Vitória, na avenida Adalberto Simão Nader, que será inaugurada em agosto. Até o final do ano que vem serão mais três, provavelmente em Vila Velha, Cariacica e Serra.
"Eles estão chegando com muita força no Brasil, a fábrica terá capacidade para 20 mil unidades por ano e o plano de expansão comercial está forte. Queremos ter lojas e pontos de venda espalhados por todo o Espírito Santo, como fazem as marcas já consolidadas", explicou André Orletti, diretor da Triunfo Motorcycles. A Bajaj chega com três modelos que custarão entre R$ 16,9 mil e R$ 24,9 mil. A fábrica de Manaus é a primeira da montadora fora da Índia.  
A Triunfo Motorcycles possui duas concessionárias - Ducati e Triumph - em Jardim da Penha. Outras duas lojas, das mesmas marcas, serão abertas na Enseada do Suá, em Vitória, nos próximos meses. A empresa foi fundada por André e Ismael Orletti, que, até meados de 2022, eram sócios da Orvel, braço automotivo do Grupo Orletti.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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