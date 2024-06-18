Os pedidos de Casagrande para a nova presidente da Petrobras

- Maria Quitéria, a nova plataforma da Petrobras no Estado: "Pedi uma atenção especial para que a operação seja iniciada o quanto antes. A previsão original era para 2024, depois a Petrobras jogou para 2025. É importante para o Estado que comece logo, são 100 mil barris por dia a mais na nossa produção".
- Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas, em Linhares: "A capacidade da estrutura é para processar 25 milhões de m³ por dia, mas está em 3 milhões de m³ por dia. Tem que haver um esforço para trazer mais gás para a terra. A presidente me disse que está ciente da questão e que em breve teremos boas novidades sobre o tema. Vamos aguardar".
- Unidade de Tratamento de Gás de Anchieta: "A informação que tenho é de que está praticamente parada. O gás que ia para lá está sendo canalizado para Cacimbas. É importante que a Petrobras tenha atenção e alternativas para o ativo".
- Construção de novas plataformas no ES: "A Petrobras fechou, recentemente, um acordo com a Seatrium, dona do Estaleiro Jurong Aracruz, para a construção de duas novas plataformas. Falei com a presidente sobre a importância do conteúdo local e lembrei das instalações que estão postas aqui. Temos estrutura capacitada para a integração dos módulos. Também vou procurar a Seatrium para tratar do tema".
- Captura de carbono: "Conversei com ela sobre o projeto que temos com a indústria local para captura de carbono, a Petrobras precisa ser parceira no tema. A ideia é capturar o carbono da produção industrial e colocá-lo nos poços de petróleo desativados, isso gera receita para a Petrobras e resolve a questão das indústrias. Quero colocar isso de pé o quanto antes".