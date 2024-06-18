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Economia

Os pedidos de Casagrande para a nova presidente da Petrobras

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, esteve, nesta terça-feira (18), com a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, na sede da companhia, no Rio de Janeiro

Públicado em 

18 jun 2024 às 16:02
Abdo Filho

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Abdo Filho

Renato Casagrande e Magda Chambriard, presidente da Petrobras
Renato Casagrande e Magda Chambriard, presidente da Petrobras Crédito: Giovani Pagotto/Secom-ES
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, esteve, nesta terça-feira (18), com a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, na sede da companhia, no Rio de Janeiro. Ele levou a ela as demandas do Estado que dependem da ação da estatal, algumas até bem antigas. "A conversa foi boa para uma primeira reunião. Coloquei ela a par dos temas que já vinham sendo tratados com o Jean Paul Prates (ex-presidente, demitido em maio por Lula)", pontuou Casagrande.
  • Maria Quitéria, a nova plataforma da Petrobras no Estado: "Pedi uma atenção especial para que a operação seja iniciada o quanto antes. A previsão original era para 2024, depois a Petrobras jogou para 2025. É importante para o Estado que comece logo, são 100 mil barris por dia a mais na nossa produção".
  • Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas, em Linhares: "A capacidade da estrutura é para processar 25 milhões de m³ por dia, mas está em 3 milhões de m³ por dia. Tem que haver um esforço para trazer mais gás para a terra. A presidente me disse que está ciente da questão e que em breve teremos boas novidades sobre o tema. Vamos aguardar".
  • Unidade de Tratamento de Gás de Anchieta: "A informação que tenho é de que está praticamente parada. O gás que ia para lá está sendo canalizado para Cacimbas. É importante que a Petrobras tenha atenção e alternativas para o ativo".
  • Construção de novas plataformas no ES: "A Petrobras fechou, recentemente, um acordo com a Seatrium, dona do Estaleiro Jurong Aracruz, para a construção de duas novas plataformas. Falei com a presidente sobre a importância do conteúdo local e lembrei das instalações que estão postas aqui. Temos estrutura capacitada para a integração dos módulos. Também vou procurar a Seatrium para tratar do tema".
  • Captura de carbono: "Conversei com ela sobre o projeto que temos com a indústria local para captura de carbono, a Petrobras precisa ser parceira no tema. A ideia é capturar o carbono da produção industrial e colocá-lo nos poços de petróleo desativados, isso gera receita para a Petrobras e resolve a questão das indústrias. Quero colocar isso de pé o quanto antes".
O governador convidou Magda Chambriard para uma visita ao Estado. A previsão é de que isso se dê nos próximos meses.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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