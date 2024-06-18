Os pedidos de Casagrande para a nova presidente da Petrobras

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, esteve, nesta terça-feira (18), com a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, na sede da companhia, no Rio de Janeiro. Ele levou a ela as demandas do Estado que dependem da ação da estatal, algumas até bem antigas. "A conversa foi boa para uma primeira reunião. Coloquei ela a par dos temas que já vinham sendo tratados com o Jean Paul Prates (ex-presidente, demitido em maio por Lula)", pontuou Casagrande.