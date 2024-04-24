Petrobras vai interromper operação da unidade de gás de Anchieta

A Petrobras decidiu interromper, por tempo indeterminado, a operação da Unidade de Tratamento de Gás Sul Capixaba (UTGSUL). A informação foi dada à presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, por executivos da estatal. A entidade, de olho na queda constante da produção, solicitou uma reunião com a companhia para tratar do assunto, o retorno foi este:

"Estivemos, a nosso pedido, com o José Luz (gerente-geral da Unidade de Negócios Ativos de Gás Natural) aqui na Findes e ele nos disse que está em curso um plano de redução de disponibilidade de gás e que, agora em julho, a operação da UTGSUL zeraria ou ficaria muito próxima de zerar. Eles argumentam que é uma unidade que tem tecnologia mais aderente ao gás do pós-sal, só que grande parte da produção vem do pré-sal e acaba indo para a unidade de tratamento de Cacimbas (Linhares), que tem uma tecnologia mais adequada. Há um bom tempo que a ociosidade da unidade está acima dos 90%, ela só está tratando uma pequena parte do que ainda vem do campo de Jubarte, mas isso acaba agora em julho", explicou Cris Samorini.