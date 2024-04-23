Fundação Renova anuncia o nome do seu novo presidente

A partir de 2 de maio Camilo de Lelis Farace assume a presidência da Fundação Renova, entidade responsável pela reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em novembro de 2015. Ele assume o lugar que vinha sendo ocupado interinamente por Luiz Scavarda desde setembro do ano passado, quando Paulo Misk deixou a instituição. Scavarda voltará ao cargo de Diretor de Programas da fundação.

Com 38 anos de carreira, Farace estava como vice-presidente das operações da AngloGold Ashanti Brasil. O desafio dele não é pequeno, afinal, ainda tem muita reparação pela frente. Além disso, tem a questão do acordo de Mariana, que está parado em Brasília. Muito embora não seja tocado pela Renova, os impactos na gestão da fundação são importantes.