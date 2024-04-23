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Fundação Renova anuncia o nome do seu novo presidente

A entidade é a responsável pela reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em novembro de 2015

Públicado em 

23 abr 2024 às 17:14
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Rio Doce em Colatina
Trecho do Rio Doce, em Colatina: Ponte Florentino Avidos Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste
A partir de 2 de maio Camilo de Lelis Farace assume a presidência da Fundação Renova, entidade responsável pela reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em novembro de 2015. Ele assume o lugar que vinha sendo ocupado interinamente por Luiz Scavarda desde setembro do ano passado, quando Paulo Misk deixou a instituição. Scavarda voltará ao cargo de Diretor de Programas da fundação.
Com 38 anos de carreira, Farace estava como vice-presidente das operações da AngloGold Ashanti Brasil. O desafio dele não é pequeno, afinal, ainda tem muita reparação pela frente. Além disso, tem a questão do acordo de Mariana, que está parado em Brasília. Muito embora não seja tocado pela Renova, os impactos na gestão da fundação são importantes.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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