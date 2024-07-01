Importação de carros: susto dado por Brasília deve servir de lição para o ES

Na visão de empresários, executivos, advogados e gente do próprio governo estadual, o episódio deve servir para que algumas lições sejam tiradas. "Que ótimo que o Espírito Santo tenha se tornado a maior porta de entrada brasileira para carros importados, é um grande negócio, gera muitos empregos e paga uma quantidade relevante de impostos, mas não podemos ser apenas passagem, temos que gerar valor aqui dentro. Por exemplo, os carros já poderiam sair blindados daqui, existe demanda para isso. Agregar valor significa também fincar raízes, não vai ser apenas uma canetada de Brasília que vai fazer a cadeia sair do Estado", ponderou o executivo de uma grande empresa do comércio exterior capixaba.