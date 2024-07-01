Importação de carros: susto dado por Brasília deve servir de lição para o ES

Na visão de empresários, executivos, advogados e gente do próprio governo estadual, o episódio deve servir para que algumas lições sejam tiradas. "Que ótimo que o Espírito Santo tenha se tornado a maior porta de entrada brasileira para carros importados, é um grande negócio, gera muitos empregos e paga uma quantidade relevante de impostos, mas não podemos ser apenas passagem, temos que gerar valor aqui dentro. Por exemplo, os carros já poderiam sair blindados daqui, existe demanda para isso. Agregar valor significa também fincar raízes, não vai ser apenas uma canetada de Brasília que vai fazer a cadeia sair do Estado", ponderou o executivo de uma grande empresa do comércio exterior capixaba.
"Precisamos aproveitar esta oportunidade que está sendo aberta por este boom das importações de carros elétricos e fugir da economia de passagem. Acredito muito na agregação de valor e também na diversificação das cargas. Estamos trazendo muito carro, temos de trazer também as peças, de olho no pós-venda, temos que trazer mais máquinas, principalmente olhando para o agronegócio... Enfim, são várias as possibilidades e o Espírito Santo está bem posicionado para todas elas", assinalou um empresário do setor.