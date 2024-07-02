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Futuro

Os recados que Casagrande dará na homenagem ao movimento que ajudou a salvar o ES

Na próxima terça-feira (09), no Palácio Anchieta, será feita uma homenagem aos fundadores do movimento empresarial Espírito Santo em Ação

Públicado em 

02 jul 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Renato Casagrande, governador do Espirito Santo
Renato Casagrande, governador do Espirito Santo, em entrevista para a CBN Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Na próxima terça-feira (09), no salão São Tiago, o principal do Palácio Anchieta, será feita uma homenagem aos fundadores do movimento empresarial Espírito Santo em Ação, que, em 2023, completou 20 anos de atuação. Eles receberão, das mãos do governador Renato Casagrande, a Comenda Jerônimo Monteiro, a mais alta honraria concedida a um cidadão pelos trabalhos prestados ao Espírito Santo. O ES em Ação foi uma das principais colunas de sustentação para a virada dada pelo Estado nas últimas duas décadas, deixando para trás uma gravíssima reunião de três crises: econômica, política e institucional.

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O governador Renato Casagrande, o último a discursar no evento, claro, não deixará de dar os seus recados. O mandatário vai chamar a atenção para dois pontos: o discurso fácil e irresponsável dos radicais e a corrupção. "Vou passar a mensagem que tenho passado em todos os lugares. Temos duas graves ameaças".
A fala do governador estará alinhada com as cláusulas pétreas do movimento empresarial capixaba: "contribuir com a construção de uma consciência cidadã, com a promoção do pluralismo político e ideológico, com a ética e a responsabilidade social, principalmente no setor empresarial".
Até 2026, Casagrande será o responsável por conduzir a transição política do projeto iniciado lá no início dos anos 2000. Não é uma responsabilidade pequena. De 2003 para cá, só ele (2011/2014 e 2019/2026) e Paulo Hartung (2003/2010 e 2015/2018) governaram o Espírito Santo. Apesar das divergências políticas entre os dois, afloradas no processo eleitoral de 2014, quando se enfrentaram pelo comando do Anchieta, o projeto iniciado em 2003 foi mantido em grande medida. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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