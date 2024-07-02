Os recados que Casagrande dará na homenagem ao movimento que ajudou a salvar o ES

Na próxima terça-feira (09), no salão São Tiago, o principal do Palácio Anchieta, será feita uma homenagem aos fundadores do movimento empresarial Espírito Santo em Ação
, que, em 2023, completou 20 anos de atuação. Eles receberão, das mãos do governador Renato Casagrande, a Comenda Jerônimo Monteiro, a mais alta honraria concedida a um cidadão pelos trabalhos prestados ao Espírito Santo. O ES em Ação foi uma das principais colunas de sustentação para a virada dada pelo Estado nas últimas duas décadas, deixando para trás uma gravíssima reunião de três crises: econômica, política e institucional.
O governador Renato Casagrande, o último a discursar no evento, claro, não deixará de dar os seus recados. O mandatário vai chamar a atenção para dois pontos: o discurso fácil e irresponsável dos radicais e a corrupção. "Vou passar a mensagem que tenho passado em todos os lugares. Temos duas graves ameaças".
A fala do governador estará alinhada com as cláusulas pétreas do movimento empresarial capixaba: "contribuir com a construção de uma consciência cidadã, com a promoção do pluralismo político e ideológico, com a ética e a responsabilidade social, principalmente no setor empresarial".
Até 2026, Casagrande será o responsável por conduzir a transição política do projeto iniciado lá no início dos anos 2000. Não é uma responsabilidade pequena. De 2003 para cá, só ele (2011/2014 e 2019/2026) e Paulo Hartung (2003/2010 e 2015/2018) governaram o Espírito Santo. Apesar das divergências políticas entre os dois, afloradas no processo eleitoral de 2014, quando se enfrentaram pelo comando do Anchieta, o projeto iniciado em 2003 foi mantido em grande medida.