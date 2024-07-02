Os recados que Casagrande dará na homenagem ao movimento que ajudou a salvar o ES

Renato Casagrande, governador do Espirito Santo, em entrevista para a CBN Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Na próxima terça-feira (09), no salão São Tiago, o principal do Palácio Anchieta, será feita uma homenagem aos fundadores do movimento empresarial Espírito Santo em Ação , que, em 2023, completou 20 anos de atuação. Eles receberão, das mãos do governador Renato Casagrande, a Comenda Jerônimo Monteiro, a mais alta honraria concedida a um cidadão pelos trabalhos prestados ao Espírito Santo. O ES em Ação foi uma das principais colunas de sustentação para a virada dada pelo Estado nas últimas duas décadas, deixando para trás uma gravíssima reunião de três crises: econômica, política e institucional.

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O governador Renato Casagrande, o último a discursar no evento, claro, não deixará de dar os seus recados. O mandatário vai chamar a atenção para dois pontos: o discurso fácil e irresponsável dos radicais e a corrupção. "Vou passar a mensagem que tenho passado em todos os lugares. Temos duas graves ameaças".

A fala do governador estará alinhada com as cláusulas pétreas do movimento empresarial capixaba: "contribuir com a construção de uma consciência cidadã, com a promoção do pluralismo político e ideológico, com a ética e a responsabilidade social, principalmente no setor empresarial".