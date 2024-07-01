Quem são os fundadores do ES em Ação homenageados pelo governo do ES

O movimento empresarial foi criado em 2003, em meio à crise institucional e de governabilidade vivida pelo Estado. Um grupo de empresários se articulou, junto com outras lideranças, para contribuir com a transformação ética, política e de gestão, com o propósito de mudar a realidade do Estado, a partir do desenvolvimento de projetos, ações e políticas públicas efetivas e baseadas em evidência.