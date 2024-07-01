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Leonel Ximenes

Quem são os fundadores do ES em Ação homenageados pelo governo do ES

Empresários serão agraciados com a Comenda Jerônimo Monteiro no grau Grã-Cruz, a maior honraria do Espírito Santo

Públicado em 

01 jul 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cariê, Carlos Lindenberg Filho, presidente do conselho administrativo da Rede Gazeta - 25/08/2008
O empresário Cariê Lindenberg receberá a homenagem em memória Crédito: Edson Chagas
governador Renato Casagrande (PSB) fará a entrega da Comenda Jerônimo Monteiro no grau Grã-Cruz aos fundadores e membros do Conselho Deliberativo Espírito Santo em Ação, em reconhecimento à contribuição do movimento empresarial no processo de reconstrução ética e ao legado deixado no desenvolvimento do Estado nos últimos 20 anos.
A mais alta honraria concedida pelo governo do Estado será entregue no dia 9 de julho, às 10h, no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta.
A cerimônia deve reunir lideranças, amigos e familiares dos homenageados: Alexandre Nunes Theodoro, Arthur Carlos Gerhardt, Café Lindenberg, Carlos Aguiar, Ernesto Mosaner, João Gualberto, José Armando de Figueiredo Campos, José Luiz Soares Orrico, José Teófilo Oliveira, Luiz Wagner Chieppe, Nelson Saldanha, Nilton Chieppe, Orlando Caliman, Sérgio Tristão e Walter Lídio Nunes; e, em memória, Cariê Lindenberg e Sérgio Rogério de Castro.
Espírito Santo em Ação é uma instituição do terceiro setor, apartidária e transversal, que mobiliza a classe empresarial do Espírito Santo para fortalecer o ambiente de negócios e o desenvolvimento sustentável, contribuindo para a construção de uma sociedade melhor e mais justa.
Sérgio Rogério de Castro assumiu o mandato no Senado durante quatro meses
O empresário Sérgio Rogério de Castro também será homenageado em memória pelo governo do ES Crédito: Ales
O movimento empresarial foi criado em 2003, em meio à crise institucional e de governabilidade vivida pelo Estado. Um grupo de empresários se articulou, junto com outras lideranças, para contribuir com a transformação ética, política e de gestão, com o propósito de mudar a realidade do Estado, a partir do desenvolvimento de projetos, ações e políticas públicas efetivas e baseadas em evidência.
Para isso, o ES em Ação desenvolve projetos em cinco eixos. Liderança: formar lideranças é abrir espaço para novas ideias e futuros; desenvolvimento: o bom ambiente de negócios potencializa a geração de riquezas; educação: a educação de qualidade diminui desigualdades e gera desenvolvimento; gestão pública: uma gestão pública eficiente atrai e estimula investimentos; redes: redes empresariais fortes conquistam legitimidade no debate público.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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