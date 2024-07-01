Quem são os fundadores do ES em Ação homenageados pelo governo do ES

O governador Renato Casagrande
(PSB) fará a entrega da Comenda Jerônimo Monteiro no grau Grã-Cruz aos fundadores e membros do Conselho Deliberativo Espírito Santo em Ação, em reconhecimento à contribuição do movimento empresarial no processo de reconstrução ética e ao legado deixado no desenvolvimento do Estado nos últimos 20 anos.
A mais alta honraria concedida pelo governo do Estado
será entregue no dia 9 de julho, às 10h, no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta.
A cerimônia deve reunir lideranças, amigos e familiares dos homenageados: Alexandre Nunes Theodoro, Arthur Carlos Gerhardt, Café Lindenberg, Carlos Aguiar, Ernesto Mosaner, João Gualberto, José Armando de Figueiredo Campos, José Luiz Soares Orrico, José Teófilo Oliveira, Luiz Wagner Chieppe, Nelson Saldanha, Nilton Chieppe, Orlando Caliman, Sérgio Tristão e Walter Lídio Nunes; e, em memória, Cariê Lindenberg
e Sérgio Rogério de Castro.
O Espírito Santo em Ação
é uma instituição do terceiro setor, apartidária e transversal, que mobiliza a classe empresarial do Espírito Santo para fortalecer o ambiente de negócios e o desenvolvimento sustentável, contribuindo para a construção de uma sociedade melhor e mais justa.
O movimento empresarial foi criado em 2003, em meio à crise institucional e de governabilidade vivida pelo Estado. Um grupo de empresários se articulou, junto com outras lideranças, para contribuir com a transformação ética, política e de gestão, com o propósito de mudar a realidade do Estado, a partir do desenvolvimento de projetos, ações e políticas públicas efetivas e baseadas em evidência.
Para isso, o ES em Ação desenvolve projetos em cinco eixos. Liderança: formar lideranças é abrir espaço para novas ideias e futuros; desenvolvimento: o bom ambiente de negócios potencializa a geração de riquezas; educação: a educação de qualidade diminui desigualdades e gera desenvolvimento; gestão pública: uma gestão pública eficiente atrai e estimula investimentos; redes: redes empresariais fortes conquistam legitimidade no debate público.