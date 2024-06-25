“O ES pode ter uma das trilhas ecológicas mais lindas do mundo”

“O Espírito Santo tem potencial para ter uma das trilhas ecológicas mais lindas do mundo, com o trajeto percorrido a pé ou em veículo não motorizado, incluindo a costa e as montanhas.” A constatação, entusiasmada, não é de um turista embevecido com as belezas naturais do Estado, mas a de um especialista.
Diretor de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente
e uma das referências do turismo sustentável no país, Pedro Menezes participou da conferência Sustentabilidade Brasil, que está sendo realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra.
Ele ministrou nesta terça-feira (25) a palestra “Rede Trilhas e conectividade, uma política de turismo sustentável”, e exaltou o potencial do Estado neste setor.
A palestra do diretor do Ministério do Meio Ambiente integrou a programação da “Trilha do Rio a Belém – Conexão ES”. Ele destacou os benefícios das chamadas “trilhas de longo curso”, que não só garantem a manutenção da vida selvagem e a melhoria de indicadores ecológicos, mas também são importantes aparelhos de recreação e de qualidade de vida com grande potencial turístico e esportivo.
As trilhas de longo curso são aquelas que, devido a sua extensão, exigem mais de um dia de caminhada para serem concluídas. Além de estimular o turismo
de natureza e proteger rotas de interesses naturais, culturais e históricos, elas podem ser instrumentos de conservação da biodiversidade ao possibilitar a formação de corredores ecológicos entre as unidades de conservação. Por todo o Brasil, existem atualmente cerca de 40 trilhas cadastradas pela Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso.
Elas também são fomentadoras de emprego e renda, principalmente no que diz respeito a serviços de apoio ao turista, favorecendo o desenvolvimento sustentável e minimizando o efeito de esvaziamento das áreas rurais. Em sua palestra, Pedro Menezes destacou que, apesar de ter um território muito maior que Portugal
, por exemplo, o Brasil tem um sistema de trilhas muito menor, com apenas 300 quilômetros, enquanto o país europeu tem 5 mil quilômetros.
Pedro foi representante permanente do Brasil junto ao Programa Mundial das Nações Unidas
para o Meio Ambiente e negociador oficial do Brasil nas Convenções da ONU para o Clima.
Com programação aberta ao público em geral até a quinta-feira (27), o Sustentabilidade Brasil é o primeiro encontro nacional após as chuvas que provocaram estragos em Mimoso do Sul
(ES), em março deste ano, e no Rio Grande do Sul
, mais recentemente.
A conferência é aberta à comunidade em geral - estudantes, professores, curiosos sobre o tema, lideranças e autoridades – e a programação técnica do evento engloba, entre outros temas, mudanças climáticas, economia verde e transição energética. O credenciamento para a conferência é pelo site https://sustentabilidadebrasil.com/evento/
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