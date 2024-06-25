“O ES pode ter uma das trilhas ecológicas mais lindas do mundo”

Trilhas para visitantes das árvores centenárias da Floresta Nacional de Pacotuba, em Cachoeiro Crédito: Matheus Martins

“O Espírito Santo tem potencial para ter uma das trilhas ecológicas mais lindas do mundo, com o trajeto percorrido a pé ou em veículo não motorizado, incluindo a costa e as montanhas.” A constatação, entusiasmada, não é de um turista embevecido com as belezas naturais do Estado, mas a de um especialista.

Diretor de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente e uma das referências do turismo sustentável no país, Pedro Menezes participou da conferência Sustentabilidade Brasil, que está sendo realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra.

Ele ministrou nesta terça-feira (25) a palestra “Rede Trilhas e conectividade, uma política de turismo sustentável”, e exaltou o potencial do Estado neste setor.

A palestra do diretor do Ministério do Meio Ambiente integrou a programação da “Trilha do Rio a Belém – Conexão ES”. Ele destacou os benefícios das chamadas “trilhas de longo curso”, que não só garantem a manutenção da vida selvagem e a melhoria de indicadores ecológicos, mas também são importantes aparelhos de recreação e de qualidade de vida com grande potencial turístico e esportivo.

As trilhas de longo curso são aquelas que, devido a sua extensão, exigem mais de um dia de caminhada para serem concluídas. Além de estimular o turismo de natureza e proteger rotas de interesses naturais, culturais e históricos, elas podem ser instrumentos de conservação da biodiversidade ao possibilitar a formação de corredores ecológicos entre as unidades de conservação. Por todo o Brasil, existem atualmente cerca de 40 trilhas cadastradas pela Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso.

Elas também são fomentadoras de emprego e renda, principalmente no que diz respeito a serviços de apoio ao turista, favorecendo o desenvolvimento sustentável e minimizando o efeito de esvaziamento das áreas rurais. Em sua palestra, Pedro Menezes destacou que, apesar de ter um território muito maior que Portugal , por exemplo, o Brasil tem um sistema de trilhas muito menor, com apenas 300 quilômetros, enquanto o país europeu tem 5 mil quilômetros.

Pedro foi representante permanente do Brasil junto ao Programa Mundial das Nações Unidas para o Meio Ambiente e negociador oficial do Brasil nas Convenções da ONU para o Clima.

PRIMEIRO ENCONTRO PÓS-TRAGÉDIAS CLIMÁTICAS

Com programação aberta ao público em geral até a quinta-feira (27), o Sustentabilidade Brasil é o primeiro encontro nacional após as chuvas que provocaram estragos em Mimoso do Sul (ES), em março deste ano, e no Rio Grande do Sul , mais recentemente.