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Leonel Ximenes

“O ES pode ter uma das trilhas ecológicas mais lindas do mundo”

Afirmação é de  Pedro Menezes, diretor de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente e uma das referências do turismo sustentável no país

Públicado em 

25 jun 2024 às 17:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Floresta de Pacotuba revela um espetáculo da natureza no Sul do ES
Trilhas para visitantes das árvores centenárias da Floresta Nacional de Pacotuba, em Cachoeiro Crédito: Matheus Martins
“O Espírito Santo tem potencial para ter uma das trilhas ecológicas mais lindas do mundo, com o trajeto percorrido a pé ou em veículo não motorizado, incluindo a costa e as montanhas.” A constatação, entusiasmada, não é de um turista embevecido com as belezas naturais do Estado, mas a de um especialista.
Diretor de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente e uma das referências do turismo sustentável no país, Pedro Menezes participou da conferência Sustentabilidade Brasil, que está sendo realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra.
Ele ministrou nesta terça-feira (25) a palestra “Rede Trilhas e conectividade, uma política de turismo sustentável”, e exaltou o potencial do Estado neste setor.
A palestra do diretor do Ministério do Meio Ambiente integrou a programação da “Trilha do Rio a Belém – Conexão ES”. Ele destacou os benefícios das chamadas “trilhas de longo curso”, que não só garantem a manutenção da vida selvagem e a melhoria de indicadores ecológicos, mas também são importantes aparelhos de recreação e de qualidade de vida com grande potencial turístico e esportivo.
As trilhas de longo curso são aquelas que, devido a sua extensão, exigem mais de um dia de caminhada para serem concluídas. Além de estimular o turismo de natureza e proteger rotas de interesses naturais, culturais e históricos, elas podem ser instrumentos de conservação da biodiversidade ao possibilitar a formação de corredores ecológicos entre as unidades de conservação. Por todo o Brasil, existem atualmente cerca de 40 trilhas cadastradas pela Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso.

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Elas também são fomentadoras de emprego e renda, principalmente no que diz respeito a serviços de apoio ao turista, favorecendo o desenvolvimento sustentável e minimizando o efeito de esvaziamento das áreas rurais. Em sua palestra, Pedro Menezes destacou que, apesar de ter um território muito maior que Portugal, por exemplo, o Brasil tem um sistema de trilhas muito menor, com apenas 300 quilômetros, enquanto o país europeu tem 5 mil quilômetros.
Pedro foi representante permanente do Brasil junto ao Programa Mundial das Nações Unidas para o Meio Ambiente e negociador oficial do Brasil nas Convenções da ONU para o Clima.

PRIMEIRO ENCONTRO PÓS-TRAGÉDIAS CLIMÁTICAS

Com programação aberta ao público em geral até a quinta-feira (27), o Sustentabilidade Brasil é o primeiro encontro nacional após as chuvas que provocaram estragos em Mimoso do Sul (ES), em março deste ano, e no Rio Grande do Sul, mais recentemente.
A conferência é aberta à comunidade em geral - estudantes, professores, curiosos sobre o tema, lideranças e autoridades – e a programação técnica do evento engloba, entre outros temas, mudanças climáticas, economia verde e transição energética. O credenciamento para a conferência é pelo site https://sustentabilidadebrasil.com/evento/.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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