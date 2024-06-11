Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Tradicional evento no interior do ES é cancelado. E o motivo é forte

Decreto de calamidade pública alcançou o festival, que será retomado em 2025

Públicado em 

11 jun 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O festival é realizado no distrito histórico de São Pedro do Itabapoana, em Mimoso do Sul
O festival é realizado no distrito histórico de São Pedro do Itabapoana, em Mimoso do Sul Crédito: Yuri Barichivich/Governo do ES
Por enquanto, o som é o do silêncio e da solidariedade. Por causa da tragédia provocada pela enchente em março, o tradicional Festival de Sanfona e Viola de São Pedro do Itabapoana, em Mimoso do Sul, não será realizado neste ano. A 25ª edição do evento de música raiz só será retomado no último fim de semana de julho de 2025.
O secretário municipal de Turismo, Carlos Antônio Pena Braga, explica que o decreto de calamidade pública no município, que tem vigência de 180 dias, vai até setembro, o que inviabiliza a realização da festa da música caipira no distrito histórico mimosense.
“Foi uma decisão difícil. Ouvimos a Associação de Moradores de São Pedro do Itabapoana e eles disseram que, por causa da situação de calamidade no município, não se sentiam à vontade para realizar o festival. Além disso, as estradas e os acessos ainda estão péssimos. Não é o momento”, afirma o secretário.

Veja Também

O mistério da imagem da santa que resistiu à enchente no ES

Tragédia em Mimoso do Sul: militares se mobilizam para ajudar militares

Ele explica que o recurso gasto pela prefeitura no Festival de Sanfona e Viola, em torno de R$ 500 mil, e na festa da cidade, também em julho e com o mesmo valor, será utilizado na reconstrução de Mimoso do Sul, cidade arrasada pelas águas. O distrito de São Pedro não sofreu danos.
“Chegou-se a cogitar a realização do festival sem setembro, mês em que termina a vigência do decreto de calamidade pública, mas esta não é a data oficial do festival”, diz Carlos Braga, que lembra que o evento só deixou de ser realizado presencialmente em 2020 e 2021, anos da pandemia de Covid-19. “Mesmo assim, fizemos o festival de forma on-line”, lembra.
O secretário diz, entretanto, que os eventos culturais de Mimoso do Sul serão retomados no ano que vem. “Em 2024, as festas públicas na cidade não serão realizadas, mas voltarão com certeza em 2025”, avisa.
O Festival de Inverno de Sanfona e Viola de Mimoso do Sul é reconhecido nacionalmente e sempre atrai grande público. Pelo festival já passaram grandes nomes da sanfona, da viola e da MPB, como Dominguinhos, Renato Teixeira, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Almir Sater e Sérgio Reis.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Após quase 40 anos, tradicional bar de Jardim da Penha vai fechar

ES finalmente mostra o Perevecão, “a maior pereveca do mundo”

Após 4 anos fechado pela pandemia, bar "diferente" reabre em Vitória

“Crise vocacional?”: vereador de Cachoeiro entre a Igreja e Ferração

Único museu federal do ES não abre mais nos fins de semana. Entenda

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Mimoso do Sul Música Enchentes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Câncer: entenda como as mortes decorrentes da doença podem ser evitadas
Imagem de destaque
Não consegue emagrecer? Veja 7 motivos que dificultam a perda de peso
Imagem de destaque
Foragido da justiça morre após perseguição policial em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados