Tradicional evento no interior do ES é cancelado. E o motivo é forte

O festival é realizado no distrito histórico de São Pedro do Itabapoana, em Mimoso do Sul Crédito: Yuri Barichivich/Governo do ES

Por enquanto, o som é o do silêncio e da solidariedade. Por causa da tragédia provocada pela enchente em março, o tradicional Festival de Sanfona e Viola de São Pedro do Itabapoana, em Mimoso do Sul , não será realizado neste ano. A 25ª edição do evento de música raiz só será retomado no último fim de semana de julho de 2025.

O secretário municipal de Turismo, Carlos Antônio Pena Braga, explica que o decreto de calamidade pública no município, que tem vigência de 180 dias, vai até setembro, o que inviabiliza a realização da festa da música caipira no distrito histórico mimosense.

“Foi uma decisão difícil. Ouvimos a Associação de Moradores de São Pedro do Itabapoana e eles disseram que, por causa da situação de calamidade no município, não se sentiam à vontade para realizar o festival. Além disso, as estradas e os acessos ainda estão péssimos. Não é o momento”, afirma o secretário.

Ele explica que o recurso gasto pela prefeitura no Festival de Sanfona e Viola, em torno de R$ 500 mil, e na festa da cidade, também em julho e com o mesmo valor, será utilizado na reconstrução de Mimoso do Sul, cidade arrasada pelas águas . O distrito de São Pedro não sofreu danos.

“Chegou-se a cogitar a realização do festival sem setembro, mês em que termina a vigência do decreto de calamidade pública, mas esta não é a data oficial do festival”, diz Carlos Braga, que lembra que o evento só deixou de ser realizado presencialmente em 2020 e 2021, anos da pandemia de Covid-19. “Mesmo assim, fizemos o festival de forma on-line”, lembra.

O secretário diz, entretanto, que os eventos culturais de Mimoso do Sul serão retomados no ano que vem. “Em 2024, as festas públicas na cidade não serão realizadas, mas voltarão com certeza em 2025”, avisa.