Tragédia em Mimoso do Sul: militares se mobilizam para ajudar militares

Uma vaquinha virtual e uma ajuda financeira são os instrumentos que estão sendo utilizados por militares para ajudar colegas vítimas da devastadora enchente ocorrida em Mimoso do Sul
no mês passado.
A Associação das Praças da Polícia Militar
e Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Espírito Santo (Aspra-ES), por exemplo, promete conceder um bônus adicional de R$1 mil, via empresa de cartão de alimentação e refeição, aos associados militares residentes na cidade do Sul do ES.
Essa ajuda será somada aos R$ 7 mil já oferecidos pela Aspra-ES aos associados atingidos pelas chuvas do Sul do Estado. Segundo a entidade de representação dos militares, os associados de Mimoso do Sul não serão cobrados por esse bônus.
Outra ajuda aos atingidos pela enchente em Mimoso vem de uma vaquinha virtual, criada pelo coronel BM Amaral nesta quinta-feira (11), que arrecadou pouco mais de R$ 4 mil ante à meta total de R$ 30 mil. Esta campanha, entretanto, foi lançada apenas em favor de cinco bombeiros militares que moram na cidade.