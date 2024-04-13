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Leonel Ximenes

Tragédia em Mimoso do Sul: militares se mobilizam para ajudar militares

Até uma vaquinha virtual foi criada para arrecadar fundos para vítimas da enchente do mês passado

Públicado em 

13 abr 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Enxurrada arrasta até veículo do Corpo de Bombeiros em Mimoso do Sul
Enxurrada arrasta até veículo do Corpo de Bombeiros em Mimoso do Sul Crédito: Reprodução de vídeo
Uma vaquinha virtual e uma ajuda financeira são os instrumentos que estão sendo utilizados por militares para ajudar colegas vítimas da devastadora enchente ocorrida em Mimoso do Sul no mês passado.
A Associação das Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (Aspra-ES), por exemplo, promete conceder um bônus adicional de R$1 mil, via empresa de cartão de alimentação e refeição, aos associados militares residentes na cidade do Sul do ES.

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Essa ajuda será somada aos R$ 7 mil já oferecidos pela Aspra-ES aos associados atingidos pelas chuvas do Sul do Estado. Segundo a entidade de representação dos militares, os associados de Mimoso do Sul não serão cobrados por esse bônus.

VAQUINHA VIRTUAL PARA BOMBEIROS

Outra ajuda aos atingidos pela enchente em Mimoso vem de uma vaquinha virtual, criada pelo coronel BM Amaral nesta quinta-feira (11), que arrecadou pouco mais de R$ 4 mil ante à meta total de R$ 30 mil. Esta campanha, entretanto, foi lançada apenas em favor de cinco bombeiros militares que moram na cidade.
“Estamos organizando uma vaquinha on-line com o objetivo de ajudá-los a comprar móveis e eletrodomésticos essenciais para reestruturar suas casas”, diz o enunciado da campanha. Endereço: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-os-cinco-bombeiros-que-tiveram-seus-lares-atingidos-durante-as-enchentes-de-mimoso-do-sul-cb4f233d-3bea-40b5-b0f1-2bd850fcf032

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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