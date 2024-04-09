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Leonel Ximenes

Preso em Bangu, Daniel Silveira elogia deputados do ES em carta

Ex-deputado bolsonarista deu os parabéns aos parlamentares capixabas por terem revogado a prisão de Capitão Assumção

Públicado em 

09 abr 2024 às 16:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O deputado Daniel Silveira (PTB-RJ).
 Daniel Silveira está preso desde fevereiro de 2023 Crédito: Evaristo Sa/AFP
Preso em Bangu 8 desde fevereiro do ano passado, o ex-deputado federal Daniel Silveira escreveu uma carta aberta em que elogia os deputados estaduais do Espírito Santo por terem revogado a prisão de Capitão Assumção (PL), decretada pelo ministro Alexandre de Moraes (STF).
No documento, divulgado pela mulher do ex-parlamentar fluminense, Paola da Silva Daniel, Daniel lamentou o fato de ele próprio não ter sido solto pela Câmara dos Deputados na sessão ocorrida em fevereiro de 2021.
“Parabéns por fazerem o que a Câmara dos Deputados não fez comigo e parabéns por não deixarem fazer com a família do deputado capitão Assunção (sic) o que fizeram com a minha”, diz trecho da carta, com data de 6 de março.
Silveira se refere à votação na Câmara, no dia 21 de fevereiro de 2021, quando os deputados federais decidiram, por 363 votos a 130, manter a prisão de Daniel Silveira que havia sido decretada por Moraes.

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O ex-parlamentar chega a citar o presidente da Assembleia Legislativa do ES, Marcelo Santos (Podemos), e elogia o relator do processo que resultou na libertação de Assumção, que ficou preso preventivamente no QCG da Polícia Militar (PM), em Maruípe, por descumprir determinação judicial de não usar as redes sociais.
“A posição firme do presidente da Ales, excelentíssimo senhor deputado, Marcelo Santos, ao conduzir a sessão, mostra seriedade e compromisso com o povo, e a posição técnica do relator, excelentíssimo deputado Lucas Scaramussa, em seu brilhante relatório, mostra a mesma seriedade e comprometimento, bem como coragem em dizer não a tirania e sim aos direitos e liberdades”, elogiou o ex-deputado bolsonarista.
O atual presidiário, que fez, publicamente, apologia ao AI-5, o mais duro instrumento de repressão da ditadura militar, também diz na carta que a imagem internacional do Brasil está “arranhada”, afirma que há violações do direito no país e reclama da “tirania, de ilegalidades e de abuso de poder” de membros do Poder Judiciário.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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