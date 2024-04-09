Preso em Bangu, Daniel Silveira elogia deputados do ES em carta

Daniel Silveira está preso desde fevereiro de 2023 Crédito: Evaristo Sa/AFP

Preso em Bangu 8 desde fevereiro do ano passado, o ex-deputado federal Daniel Silveira escreveu uma carta aberta em que elogia os deputados estaduais do Espírito Santo por terem revogado a prisão de Capitão Assumção (PL) , decretada pelo ministro Alexandre de Moraes (STF).

No documento, divulgado pela mulher do ex-parlamentar fluminense, Paola da Silva Daniel, Daniel lamentou o fato de ele próprio não ter sido solto pela Câmara dos Deputados na sessão ocorrida em fevereiro de 2021.

“Parabéns por fazerem o que a Câmara dos Deputados não fez comigo e parabéns por não deixarem fazer com a família do deputado capitão Assunção (sic) o que fizeram com a minha”, diz trecho da carta, com data de 6 de março.

Silveira se refere à votação na Câmara, no dia 21 de fevereiro de 2021 , quando os deputados federais decidiram, por 363 votos a 130, manter a prisão de Daniel Silveira que havia sido decretada por Moraes.

O ex-parlamentar chega a citar o presidente da Assembleia Legislativa do ES, Marcelo Santos (Podemos), e elogia o relator do processo que resultou na libertação de Assumção , que ficou preso preventivamente no QCG da Polícia Militar (PM), em Maruípe, por descumprir determinação judicial de não usar as redes sociais.

“A posição firme do presidente da Ales, excelentíssimo senhor deputado, Marcelo Santos, ao conduzir a sessão, mostra seriedade e compromisso com o povo, e a posição técnica do relator, excelentíssimo deputado Lucas Scaramussa, em seu brilhante relatório, mostra a mesma seriedade e comprometimento, bem como coragem em dizer não a tirania e sim aos direitos e liberdades”, elogiou o ex-deputado bolsonarista.