O estranho fascínio que Daniel Silveira exerce sobre políticos do ES

O ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB) está preso no Rio de Janeiro Crédito: Evaristo Sa/AFP

O então deputado federal Neucimar Fraga (PP), por exemplo, chegou a discursar na Câmara dos Deputados, em 29 de novembro do ano passado, defendendo o parlamentar fluminense e criticando os colegas por terem aprovado a ordem de prisão contra Silveira emitida pelo STF.

“Parlamento este que se ajoelhou diante do Supremo Tribunal Federal . Parlamento este que se acovardou desde a prisão de Daniel Silveira, que eu votei contra”, discursou Neucimar, que votou contra a prisão de Silveira, em fevereiro de 2022.

A relação entre os dois era tão estreita que Silveira chegou a gravar um vídeo em apoio à candidatura à reeleição de Neucimar, que acabou sendo derrotado. No final do vídeo, o capixaba diz: “Daniel, continue contando com nosso apoio, você representa um ícone da liberdade da nossa luta contra o partidarismo e o ativismo judicial no Brasil”.

Em vídeo, Daniel Silveira declara apoio à candidatura de Neucimar Fraga a deputado federal Crédito: Reprodução do YouTube

A então deputada federal Soraya Manato, por sua vez, se filiou ao PTB junto com Silveira e votou contra a prisão dele, determinada pelo Supremo. Antes da votação da prisão na Câmara, Soraya, que não foi reeleita, declarou: “O que queremos é que [Daniel Silveira] seja absolvido, mas vindo do STF tudo é possível. É um absurdo que ele esteja passando por isso, mas na Constituição quase tudo está sujeito à interpretação”.

Não foi apenas Neucimar e Soraya que votaram contra a decisão de manter a prisão do parlamentar do Rio de Janeiro. Metade da bancada se posicionou a favor de Silveira . Votaram também contra a prisão os deputados Da Vitória (PP), Lauriete (PSC) e Norma Ayub (DEM) - estas duas não foram eleitas.

Por azar do ex-deputado, ele foi preso na manhã desta quarta-feira (2), pela Polícia Federal, em sua casa em Petrópolis (RJ), e nem chegou a ser nomeado para a assessoria do senador capixaba. Mesmo anistiado da prisão pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado, Silveira foi preso desta vez por violar medidas cautelares determinadas pelo STF.

E também nesta quarta-feira de fortes emoções, o senador Marcos do Val disse que foi convidado por Silveira para participar de uma trama golpista que tinha como objetivo final desmoralizar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e posteriormente inviabilizar a posse do presidente Lula (PT).

O conciliábulo, pelo que consta, deu errado. Silveira está preso, Do Val, envolto em desconfianças, contradições e recuos, e a democracia continua firme.

É isso que dá uma articulação golpista conduzida por um Daniel Silveira. Mas tem gente que o admira. Inclusive no Espírito Santo.