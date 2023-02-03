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Leonel Ximenes

O estranho fascínio que Daniel Silveira exerce sobre políticos do ES

Da trama golpista com Marcos do Val ao apoio eleitoral, promessa de cargo e troca de elogios com parlamentares capixabas, ex-deputado fluminense preso pela PF tem seus admiradores em terras capixabas

Públicado em 

03 fev 2023 às 11:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O deputado Daniel Silveira (PTB-RJ).
O ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB) está preso no Rio de Janeiro Crédito: Evaristo Sa/AFP
A mal-explicada articulação golpista que envolveu o então deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) e o senador Marcos do Val (Podemos-ES) parece ser o ápice de uma relação muito próxima e amistosa entre o ex-parlamentar fluminense e alguns políticos capixabas.
O bolsonarista Silveira, agora sem mandato e mais uma vez preso por descumprir medidas cautelares do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu, publicamente, demonstrações de apoio de políticos do ES nos últimos quatro anos. Sem constrangimento algum das partes.
O então deputado federal Neucimar Fraga (PP), por exemplo, chegou a discursar na Câmara dos Deputados, em 29 de novembro do ano passado, defendendo o parlamentar fluminense e criticando os colegas por terem aprovado a ordem de prisão contra Silveira emitida pelo STF.

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“Parlamento este que se ajoelhou diante do Supremo Tribunal Federal. Parlamento este que se acovardou desde a prisão de Daniel Silveira, que eu votei contra”, discursou Neucimar, que votou contra a prisão de Silveira, em fevereiro de 2022.
A relação entre os dois era tão estreita que Silveira chegou a gravar um vídeo em apoio à candidatura à reeleição de Neucimar, que acabou sendo derrotado. No final do vídeo, o capixaba diz: “Daniel, continue contando com nosso apoio, você representa um ícone da liberdade da nossa luta contra o partidarismo e o ativismo judicial no Brasil”.
Em vídeo, Daniel Silveira declara apoio à candidatura de Neucimar Fraga a deputado federal
Em vídeo, Daniel Silveira declara apoio à candidatura de Neucimar Fraga a deputado federal Crédito: Reprodução do YouTube
A então deputada federal Soraya Manato, por sua vez, se filiou ao PTB junto com Silveira e votou contra a prisão dele, determinada pelo Supremo. Antes da votação da prisão na Câmara, Soraya, que não foi reeleita, declarou: “O que queremos é que [Daniel Silveira] seja absolvido, mas vindo do STF tudo é possível. É um absurdo que ele esteja passando por isso, mas na Constituição quase tudo está sujeito à interpretação”.
Não foi apenas Neucimar e Soraya que votaram contra a decisão de manter a prisão do parlamentar do Rio de Janeiro. Metade da bancada se posicionou a favor de Silveira. Votaram também contra a prisão os deputados Da Vitória (PP), Lauriete (PSC) e Norma Ayub (DEM) - estas duas não foram eleitas.

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Mesmo derrotado na sua candidatura ao Senado pelo Rio de Janeiro, Daniel Silveira não foi abandonado. Eleito em outubro, o agora senador Magno Malta (PL) anunciou que ele seria nomeado seu assessor.
Por azar do ex-deputado, ele foi preso na manhã desta quarta-feira (2), pela Polícia Federal, em sua casa em Petrópolis (RJ), e nem chegou a ser nomeado para a assessoria do senador capixaba. Mesmo anistiado da prisão pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado, Silveira foi preso desta vez por violar medidas cautelares determinadas pelo STF.
E também nesta quarta-feira de fortes emoções, o senador Marcos do Val disse que foi convidado por Silveira para participar de uma trama golpista que tinha como objetivo final desmoralizar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e posteriormente inviabilizar a posse do presidente Lula (PT).

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O conciliábulo, pelo que consta, deu errado. Silveira está preso, Do Val, envolto em desconfianças, contradições e recuos, e a democracia continua firme.
É isso que dá uma articulação golpista conduzida por um Daniel Silveira. Mas tem gente que o admira. Inclusive no Espírito Santo.

Ex-deputado foi condenado à prisão pelo STF

Em abril de 2022, o então deputado federal Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e coação em processo judicial. Ele foi condenado a oito anos e nove meses de reclusão, inicialmente, em regime fechado, à perda do mandato de deputado federal à suspensão dos seus direitos políticos. Ao todo, 10 dos 11 ministros votaram pela condenação do parlamentar. Silveira livrou-se da prisão por ter sido anistiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Nesta quarta (2), foi preso por ordem do STF.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Câmara dos Deputados Jair Bolsonaro Lula Marcos do val Senado Federal Supremo Tribunal Federal Daniel Silveira Alexandre de Moraes
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