Depois de Glória Maria, Marcos do Val é o assunto mais buscado no Google

As declarações, afirmações e recuos do senador Marcos do Val
(Podemos-ES), sobre a suposta articulação de uma tentativa de golpe do então presidente Jair Bolsonaro (PL), é o segundo assunto mais pesquisado no Google no Brasil, ficando atrás apenas atrás da jornalista Glória Maria, que morreu nesta quinta-feira (2).
Até por volta das 15h, foram registradas mais de 200 mil buscas sobre o senador capixaba, uma figura secundária na cobertura da imprensa nacional até então.
Sobre Glória Maria
, no mesmo horário, o Google Trends já registrava mais de 5 milhões de buscas entre os internautas.
Entre as pesquisas relacionadas ao tema Marcos do Val no Google estão “Daniel Silveira
”, “senador Marcos do Val”, “marcos do val renuncia” e “jair bolsonaro presidente”.
Se o senador queria ficar conhecido no Brasil, conseguiu. Resta saber como ficou sua imagem junto à opinião pública.