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Leonel Ximenes

Depois de Glória Maria, Marcos do Val é o assunto mais buscado no Google

Senador capixaba, que fez declarações bombásticas numa live e depois recuou, só perde para a jornalista da TV Globo que morreu nesta quinta-feira

Públicado em 

02 fev 2023 às 16:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Senador Marcos do Val com Jair Bolsonaro
Marcos do Val e o então presidente Jair Bolsonaro em Brasília Crédito: Reprodução
As declarações, afirmações e recuos do senador Marcos do Val (Podemos-ES), sobre a suposta articulação de uma tentativa de golpe do então presidente Jair Bolsonaro (PL), é o segundo assunto mais pesquisado no Google no Brasil, ficando atrás apenas atrás da jornalista Glória Maria, que morreu nesta quinta-feira (2).
Até por volta das 15h, foram registradas mais de 200 mil buscas sobre o senador capixaba, uma figura secundária na cobertura da imprensa nacional até então.
Sobre Glória Maria, no mesmo horário, o Google Trends já registrava mais de 5 milhões de buscas entre os internautas.
Entre as pesquisas relacionadas ao tema Marcos do Val no Google estão “Daniel Silveira”, “senador Marcos do Val”, “marcos do val renuncia” e “jair bolsonaro presidente”.
Marcos do Val entre os assuntos mais pesquisados no Google no Brasil
Marcos do Val entre os assuntos mais pesquisados no Google no Brasil Crédito: Reprodução da internet
Se o senador queria ficar conhecido no Brasil, conseguiu. Resta saber como ficou sua imagem junto à opinião pública.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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