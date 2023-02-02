Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Senador do ES

Quem é Marcos do Val, senador do ES que acusa Bolsonaro de pressão por golpe

Eleito na onda do bolsonarismo, o senador é um dos parlamentares mais influentes nas redes sociais do país; saiba mais
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

02 fev 2023 às 10:21

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 10:21

Marcos do Val (Podemos-ES) que, antes de dizer que vai se afastar do Senado e sair definitivamente da política, afirmou em uma live publicada nas redes sociais que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou coagi-lo para dar um golpe de estado. Ele foi eleito senador pelo Espírito Santo nas eleições de 2018.
LEIA AQUI: PF vai intimar Marcos do Val para depor sobre suposta coação de Bolsonaro por golpe
Do Val, natural de Vitória, é militar do exército Brasileiro no 38º Batalhão de Infantaria, mas tornou-se famoso como instrutor de agentes de segurança pública e privada. É fundador do Centro Avançado em Técnicas de Imobilizações (Cati), empresa em que ofereceu cursos para agentes da Swat, entre outras instituições, conforme consta em seu site oficial.
Senador Marcos do Val (Podemos-ES)
Senador Marcos do Val (Podemos-ES) Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
Eleito na onda do bolsonarismo, o senador é um dos parlamentares mais influentes nas redes sociais do país, segundo levantamento feito pelo GLOBO com base em dados do Facebook e Instagram.
Em seu mandato, ocupou cargos na Mesa Diretora do Senado, como 1º suplente de secretário, e também em comissões permanentes, sendo vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Veja Também

Marcos Do Val diz que Bolsonaro tentou coagi-lo a dar golpe de estado

Até então, também faz parte da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC), em que ocupa o cargo de vice-presidente.
LEIA AQUI: Janaina Paschoal diz que Marcos do Val não vai deixar o mandato
Durante o mandato, do Val foi autor da PEC 30/2019, que trata da prevenção e o combate à corrupção. Também elaborou o PL 2599/2021, no qual propõe a coordenação de ações dos três Poderes para o “combate ao desperdício de recursos públicos e o fortalecimento da eficiência na gestão pública”.
Também ganhou visibilidade durante a CPI da Covid, em 2021, quando ainda integrava a “tropa de choque” do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante o interrogatório do irmão do ex-deputado Luís Miranda (DEM-DF), discutiu com o ex-parlamentar e chegaram se esbarrar, tendo sido necessário que outros senadores intervissem para que os dois não chegassem às vias de fato.
LEIA AQUI: Suplente que pode assumir no lugar de Do Val foi escolhida ao acaso
Apoiador do candidato bolsonarista Rogério Marinho (PL-RN) na eleição para o comando do Senado nesta quarta-feira, 1, o senador foi acusado de traição após ter cumprimentado Rodrigo Pacheco pela reeleição à presidência da Casa. "Somos amigos e sou grato a ele porque durante a Covid ele me ajudou a enviar recursos para o meu estado", justificou do Val.
*Com informações da Agência Estado

Veja Também

Daniel Silveira é preso em Petrópolis; PF acha 'muito dinheiro' em imóvel

Veja a cronologia e versões da trama de golpe relatada por Marcos do Val

Marcos do Val volta atrás: "Não vou deixar o mandato"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marcos do val Senado Federal Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto
Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados