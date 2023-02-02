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Desistiu de desistir

Janaina Paschoal diz que Marcos do Val não vai deixar o mandato

Senador do ES publicou, na madrugada, que deixaria a política definitivamente. E ainda revelou que Jair Bolsonaro (PL) tentou coagi-lo a dar um golpe de Estado. Ex-deputada de SP, entretanto, diz que falou com Do Val por telefone depois disso

Públicado em 

02 fev 2023 às 10:08
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O senador Marcos do Val (Podemos) durante sessão no Senado
O senador Marcos do Val (Podemos) durante sessão no Senado Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Aparentemente, o senador do Espírito Santo Marcos do Val (Podemos), desistiu de desistir. Ele afirmou, na madrugada desta quinta-feira (2), que sairia da política "definitivamente" e ainda revelou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou coagi-lo a dar um golpe de estado, como a coluna mostrou. 
Às 9h05, entretanto, a ex-deputada estadual de São Paulo Janaina Paschoal (PRTB), publicou, no Twitter, que conversou com Do Val e, para ela, ele garantiu que não vai deixar o mandato.
"Acabo de conversar com o Senador Marcos do Val. Ele não vai deixar seu mandato. O Senador se sente muito injustiçado pelos ataques que sofre da esquerda e da direita e, em tom de desabafo, disse que sairia da Política. Ele vai reunir sua equipe para uma reunião e troca de ideias", escreveu Janaina.
Janaina Paschoal diz, no Twitter, que Marcos do Val não vai deixar o mandato
Janaina Paschoal diz, no Twitter, que Marcos do Val não vai deixar o mandato Crédito: Reprodução/Twitter
A coluna tentou contato com Do Val, para confirmar as informações de Janaina, mas ainda não obteve retorno.
A ex-deputada disputou o Senado em 2022, por São Paulo, mas não foi eleita.
A coluna cantou a pedra, às 6h40 da manhã desta quinta, sobre a possível desistência de Do Val em desistir: Não seria improvável que ele creditasse as publicações nas redes sociais a um momento de desabafo e, "diante de inúmeros pedidos para que permaneça no cargo", dissesse ao povo que fica.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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