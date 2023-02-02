Janaina Paschoal diz que Marcos do Val não vai deixar o mandato

O senador Marcos do Val (Podemos) durante sessão no Senado Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Aparentemente, o senador do Espírito Santo Marcos do Val (Podemos), desistiu de desistir. Ele afirmou, na madrugada desta quinta-feira (2), que sairia da política "definitivamente" e ainda revelou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou coagi-lo a dar um golpe de estado, como a coluna mostrou.

Às 9h05, entretanto, a ex-deputada estadual de São Paulo Janaina Paschoal (PRTB), publicou, no Twitter, que conversou com Do Val e, para ela, ele garantiu que não vai deixar o mandato.

"Acabo de conversar com o Senador Marcos do Val. Ele não vai deixar seu mandato. O Senador se sente muito injustiçado pelos ataques que sofre da esquerda e da direita e, em tom de desabafo, disse que sairia da Política. Ele vai reunir sua equipe para uma reunião e troca de ideias", escreveu Janaina.

Janaina Paschoal diz, no Twitter, que Marcos do Val não vai deixar o mandato Crédito: Reprodução/Twitter

A coluna tentou contato com Do Val, para confirmar as informações de Janaina, mas ainda não obteve retorno.

A ex-deputada disputou o Senado em 2022, por São Paulo, mas não foi eleita.