O deputado do PL que escolheu seguir Casagrande em vez do partido

Ademir José Gomes Pereira, o Zé Preto, é vereador de Guarapari e foi eleito deputado estadual pelo PL Crédito: Reprodução/Redes sociais

Eleito deputado estadual em outubro do ano passado, o vereador de Guarapari Zé Preto vai tomar posse na Assembleia Legislativa na quarta-feira (1º), mesmo dia em que vai votar em Marcelo Santos (Podemos) para presidente da Casa.

Filiado ao PL, Zé Preto destoa do restante da bancada do partido. Dos cinco deputados da legenda, entre eleitos e reeleitos, quatro estão ao lado de Vandinho Leite (PSDB) na corrida pelo comando do Legislativo estadual.

Se o tucano vai mesmo lançar uma chapa contra a de Marcelo, o exíguo tempo dirá.

Mas Danilo Bahiense (PL), por exemplo, já figura até como possível candidato a primeiro vice-presidente, no grupo de Vandinho.

O que será que fez Zé Preto adotar postura diametralmente oposta?

O deputado eleito não esconde o jogo. Questionado pela coluna, respondeu:

"Vou votar no Marcelo porque o governador pediu. Se ele pedisse para votar no Vandinho, eu votaria também" Zé Preto (PL) - Vereador de Guarapari e deputado estadual eleito

Ocorre que Zé Preto esteve ao lado do adversário de Casagrande nas eleições de 2022. Apoiou o ex-deputado federal Carlos Manato, também do PL.

Mas 2023 é outro ano e o parlamentar não se faz de rogado.

"Fui até o último minuto com Manato e Bolsonaro. Mas nem Manato nem Bolsonaro estão no poder, então não posso remar contra a maré " Zé Preto (PL) - Vereador de Guarapari e deputado estadual eleito

Ou seja, o deputado eleito nem cogita ir para a oposição. É uma questão pragmática.

"Meu pensamento é que sou vereador de entrega em Guarapari e quero ser um deputado de entrega para o Espírito Santo e, principalmente, para Guarapari", explicou, em conversa com a coluna nesta segunda-feira (30).

"Não adianta ficar contra o governador. A porta fecha. Quero trazer recursos para a minha cidade e para aliados políticos nossos no estado", complementou Zé Preto.

E os colegas do PL, como será que receberam esse posicionamento?

"Partido é partido e governabilidade é outra coisa. Não tenho muito contato com eles (do PL) sobre isso (a eleição da Mesa Diretora da Assembleia)", respondeu o próprio deputado eleito.

Um aliado de Vandinho diz que Zé Preto já esteve ao lado do tucano e "virou a casaca" por um motivo específico: "O governador ofereceu a ele apoio para disputar a Prefeitura de Guarapari no ano que vem".

Isso o deputado eleito pelo PL nega. "Não tive nenhuma conversa com o governador sobre prefeitura", afirmou Zé Preto, veementemente.

Ele contou que integrou o chamado blocão, criado, em tese, apenas para dividir espaços nas comissões temáticas da Assembleia, quando Vandinho estava à frente do grupo.

"Estávamos com o Vandinho e achávamos que a chapa era do governador. Assinei o blocão. Até o Tyago (Hoffmann, deputado eleito pelo PSB e muito próximo a Casagrande) estava lá. Quando o governador falou que não era (que Vandinho não era o candidato do Palácio Anchieta), eu mudei", narrou o vereador de Guarapari.

"Meu voto é de Marcelo Santos por causa do governador. Nem tinha conhecimento sobre o Marcelo, mas estou com ele. Eu sempre falei, no blocão, que eu votaria em quem tivesse o apoio do governador".

QUEM É ELE?

Zé Preto foi eleito vereador de Guarapari em 2016 pelo PTN (que mudou de nome para Podemos), uma sigla de centro-direita.

Em 2020, foi reeleito, desta vez pelo Patriota, um partido de direita. E, em 2022, disputou uma vaga na Assembleia filiado ao PL, que abriga de políticos fisiológicos a integrantes da extrema direita.

À Justiça Eleitoral, no pleito mais recente, Zé Preto declarou ser produtor agropecuário.