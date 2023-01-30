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Eleição na Assembleia

Casagrande reúne Marcelo Santos e Vandinho em busca de acordo

Governador apoia o deputado do Podemos na corrida pela presidência da Assembleia Legislativa e tenta evitar que o tucano lance chapa contrária

Públicado em 

30 jan 2023 às 18:41
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Os deputados estaduais Vandinho Leite e Marcelo Santos
Os deputados estaduais Vandinho Leite e Marcelo Santos Crédito: Lucas S. Costa e Ana Salles/Ales
O deputado Marcelo Santos (Podemos) conta com o apoio declarado do governador Renato Casagrande (PSB) na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Enquanto isso, Vandinho Leite (PSDB) e aliados articulam o lançamento de uma chapa para concorrer contra o candidato do governo.
Em busca de um acordo entre os dois, para que haja chapa única, Casagrande reuniu Marcelo e Vandinho à mesma mesa no domingo (29).
De acordo com uma fonte da coluna, o vice-governador Ricardo Ferraço, do mesmo partido de Vandinho, também participou da conversa.
Embora os dois deputados estaduais reeleitos não sejam inimigos, os ânimos ficaram exaltados às vésperas da eleição da Mesa Diretora da Assembleia.
Hudson Leal (Republicanos), fiel aliado de Vandinho, chegou a dizer que o tucano levou uma punhalada nas costas. 
Já Theodorico Ferraço (PP), mais contrário a Marcelo do que parceiro histórico de Vandinho, considerou o apoio de Casagrande ao deputado do Podemos como uma declaração de guerra.
Agora, entretanto, Theodorico está "mergulhado", não fala publicamente sobre o pleito desde a última sexta-feira (27).
Já Hudson diz que cabe apenas a Vandinho se posicionar: "Ele é o presidente, sou apenas um soldado". É uma postura diferente da que o republicano adotou nos últimos dias.
O fato de Marcelo e Vandinho terem se reunido é outro sinal.
"Será que o governador vai conquistar Vandinho também?", questionou um, até então, vandinista.
O tucano começou a desenhar a chapa que poderia lançar contra a de Marcelo. O deputado reeleito Danilo Bahiense (PL), por exemplo, seria o primeiro vice-presidente.
São sinais dúbios. A eleição vai ser na quarta-feira (1) e, apesar do tempo exíguo, muita coisa pode acontecer até lá.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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