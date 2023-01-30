Casagrande reúne Marcelo Santos e Vandinho em busca de acordo

Os deputados estaduais Vandinho Leite e Marcelo Santos Crédito: Lucas S. Costa e Ana Salles/Ales

O deputado Marcelo Santos (Podemos) conta com o apoio declarado do governador Renato Casagrande (PSB) na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Enquanto isso, Vandinho Leite (PSDB) e aliados articulam o lançamento de uma chapa para concorrer contra o candidato do governo.

Em busca de um acordo entre os dois, para que haja chapa única, Casagrande reuniu Marcelo e Vandinho à mesma mesa no domingo (29).

De acordo com uma fonte da coluna, o vice-governador Ricardo Ferraço, do mesmo partido de Vandinho, também participou da conversa.

Embora os dois deputados estaduais reeleitos não sejam inimigos, os ânimos ficaram exaltados às vésperas da eleição da Mesa Diretora da Assembleia.

Já Theodorico Ferraço (PP), mais contrário a Marcelo do que parceiro histórico de Vandinho, considerou o apoio de Casagrande ao deputado do Podemos como uma declaração de guerra

Agora, entretanto, Theodorico está "mergulhado", não fala publicamente sobre o pleito desde a última sexta-feira (27).

Já Hudson diz que cabe apenas a Vandinho se posicionar: "Ele é o presidente, sou apenas um soldado". É uma postura diferente da que o republicano adotou nos últimos dias.

O fato de Marcelo e Vandinho terem se reunido é outro sinal.

"Será que o governador vai conquistar Vandinho também?", questionou um, até então, vandinista.

O tucano começou a desenhar a chapa que poderia lançar contra a de Marcelo. O deputado reeleito Danilo Bahiense (PL), por exemplo, seria o primeiro vice-presidente.