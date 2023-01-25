"Guerra declarada": Ferraço se opõe ao governo Casagrande, do qual o filho faz parte

Deputado estadual Theodorico Ferraço Crédito: Ana Salles/Ales

Em agosto de 2022, o deputado estadual Theodorico Ferraço (PP) afirmou à coluna que, com a entrada do filho, Ricardo Ferraço (PSDB), na chapa de Renato Casagrande (PSB), pediria votos para o socialista que, por fim, foi reeleito governador o Espírito Santo. Ricardo é hoje o vice-governador.

"O bom pai segue o filho, assim como o bom filho segue o pai. É uma situação política que o pai não vai ficar contra o filho", ressaltou, na ocasião.

Theodorico não chegava a ser considerado oposição, mas não morria de amores por Casagrande no mandato passado, sentia-se desprestigiado.

O caldo entornou em meio à eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. O veterano deputado está ao lado de Vandinho Leite (PSDB). Casagrande decidiu apoiar Marcelo Santos (Podemos).

E, quebrando a tradição, pode haver duas chapas inscritas, em vez da formação de um consenso.

Se Theodorico não é fã do governador, de Marcelo tampouco. Os dois são água e óleo no plenário da Casa.

Aos 85 anos, o progressista é o mais velho entre os eleitos no pleito de outubro de 2022. E mantém-se como frasista inveterado:

"É uma guerra declarada. E quem perde é o governo, qualquer que seja o resultado" Theodorico Ferraço (PP) - Deputado estadual

"Que o governo não se meta com a Assembleia. Vai ter um problema muito sério, que é a divisão dos deputados. Vai ficar uma ferida aberta", complementou.

Ele critica o fato de Vandinho ter sido "traído" após ceder a liderança do bloco que vai definir os espaços dos deputados nas comissões temáticas da Assembleia ao governista Dary Pagung (PSB).

"Foi feito um acordo com o governo em que o Vandinho cedeu a liderança para o Dary para que o governo não se metesse e aí surge um candidato do governo (Marcelo)", reclamou.

Vandinho é do mesmo partido de Ricardo Ferraço. A coluna procurou o vice-governador, por meio de sua assessoria, para saber qual é a posição dele sobre a disputa pela presidência do Legislativo estadual.

Até a publicação deste texto, não houve manifestação de Ricardo.

Questionado sobre o fato de o filho integrar o governo que ele agora critica abertamente, Theodorico tirou por menos: "Não converso assunto político com ele (Ricardo). Ele tem o seu papel de vice-governador e eu o meu, de deputado".

O veterano diz que o grupo de Vandinho fez reuniões "o dia inteiro", na segunda (23) e na terça-feira (24) e vai, sim, lançar uma chapa contra a de Marcelo.

Eles contam, de acordo com Theodorico, com as assinaturas de apoio de 12 deputados. E esperam chegar a 20.

Do lado de Marcelo, um aliado diz que já há 16 assinaturas e mais quatro promessas de apoio. Ou seja, projetam também ter 20 votos.