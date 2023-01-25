"Guerra declarada": Ferraço se opõe ao governo Casagrande, do qual o filho faz parte

Deputado estadual Theodorico FerraçoCrédito: Ana Salles/Ales
Em agosto de 2022, o deputado estadual Theodorico Ferraço (PP) afirmou à coluna que, com a entrada do filho, Ricardo Ferraço (PSDB), na chapa de Renato Casagrande (PSB), pediria votos para o socialista que, por fim, foi reeleito governador o Espírito Santo. Ricardo é hoje o vice-governador.
"O bom pai segue o filho, assim como o bom filho segue o pai. É uma situação política que o pai não vai ficar contra o filho", ressaltou, na ocasião.
Theodorico não chegava a ser considerado oposição, mas não morria de amores por Casagrande no mandato passado, sentia-se desprestigiado.
O caldo entornou em meio à eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. O veterano deputado está ao lado de Vandinho Leite (PSDB). Casagrande decidiu apoiar Marcelo Santos (Podemos).
E, quebrando a tradição, pode haver duas chapas inscritas, em vez da formação de um consenso.
Se Theodorico não é fã do governador, de Marcelo tampouco. Os dois são água e óleo no plenário da Casa.
Aos 85 anos, o progressista é o mais velho entre os eleitos no pleito de outubro de 2022. E mantém-se como frasista inveterado:
"É uma guerra declarada. E quem perde é o governo, qualquer que seja o resultado"
Theodorico Ferraço (PP) - Deputado estadual
"Que o governo não se meta com a Assembleia. Vai ter um problema muito sério, que é a divisão dos deputados. Vai ficar uma ferida aberta", complementou.
Ele critica o fato de Vandinho ter sido "traído" após ceder a liderança do bloco que vai definir os espaços dos deputados nas comissões temáticas da Assembleia ao governista Dary Pagung (PSB).
"Foi feito um acordo com o governo em que o Vandinho cedeu a liderança para o Dary para que o governo não se metesse e aí surge um candidato do governo (Marcelo)", reclamou.
Vandinho é do mesmo partido de Ricardo Ferraço. A coluna procurou o vice-governador, por meio de sua assessoria, para saber qual é a posição dele sobre a disputa pela presidência do Legislativo estadual.
Até a publicação deste texto, não houve manifestação de Ricardo.
Questionado sobre o fato de o filho integrar o governo que ele agora critica abertamente, Theodorico tirou por menos: "Não converso assunto político com ele (Ricardo). Ele tem o seu papel de vice-governador e eu o meu, de deputado".
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.